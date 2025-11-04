ТОП-5 Android-смартфонів, яких варто уникати у 2025 році — що взяти натомість

Смартфон Google Pixel 10. Фото: Unsplash

Ринок Android щороку заповнюють десятки моделей — від бюджетників до флагманів, і легко повестися на яскравий маркетинг. Є щонайменше п'ять смартфонів, які не виправдовують очікувань у своїх сегментах.

Moto G 2025

У бюджетному класі Motorola традиційно має привабливий вигляд за "залізом" і навіть пропонує стилус у деяких версіях.

Смартфон Moto G 2025. Фото: ek.ua

Однак у прямому порівнянні з Samsung Galaxy A16 5G модель Moto G 2025 програє насамперед у довгостроковій підтримці: Samsung обіцяє шість років оновлень проти двох у Motorola, тож телефон прослужить довше. Дисплей — ще одна причина на користь A16: 6,7-дюймова OLED-панель у Samsung має виразніший вигляд за IPS у Moto, навіть попри те, що в Motorola вища частота (120 Гц проти 90 Гц у Galaxy).

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G. Фото: ek.ua

Додайте до цього функціональну One UI проти "ванільного" Android — і для бюджету до 200 доларів логічнішим вибором стає саме Galaxy A16 5G.

Samsung Galaxy A36

Galaxy A36 має солідний вигляд на папері з OLED-екраном і потрійною камерою, але за близько 500 доларів його "начинка" не дотягує до більш збалансованих конкурентів.

Смартфон Samsung Galaxy A36. Фото: ek.ua

На цьому тлі Google Pixel 9a пропонує відчутно кращу цінність: більшість фішок серії Pixel 9, Tensor G4 з ШІ-можливостями, традиційно сильні камери та місткий акумулятор 5000 мАг у поєднанні з оптимізацією Google. Окремий плюс — до семи років оновлень Android, що на рік більше за A36.

Смартфон Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Тож A36 не можна назвати поганим, але Pixel 9a за ті самі гроші розумніший вибір.

Google Pixel 10

Доступний Pixel 9a — беззастережна рекомендація, а от базовий Pixel 10 викликає запитання.

Смартфон Google Pixel 10. Фото: ek.ua

Google додала телефотооб'єктив, але при цьому помітно зменшила сенсори основної та надширокої камер порівняно з Pixel 9, що знизило привабливість у сегменті понад 700 доларів. Так, Tensor G5 став "холоднішим" і з кращим модемом, але все ще відстає від топових SoC Qualcomm і MediaTek у продуктивності, тож для важких задач і ігор це не найкращий варіант.

Смартфон Samsung Galaxy S25. Фото: ek.ua

Як альтернатива — Samsung Galaxy S25: потужніший Snapdragon 8 Elite for Galaxy, функціональніша One UI, якісніший дисплей і тонші рамки. Перевага Pixel 10 — більша батарея та, відповідно, довша автономність. За термінами підтримки паритет: обидва отримують сім років оновлень.

Google Pixel 10 Pro Fold

У лінійці 2025 року Google удалися Pixel 10 Pro та 10 Pro XL, зате Pixel 10 Pro Fold виглядає надто ітеративним щодо торішнього 9 Pro Fold.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold. Фото: ek.ua

Так, це перший пилозахищений складаний смартфон, але на фоні Samsung Galaxy Z Fold 7 цього замало. У Google — товстіший корпус, скромніші камери та мінімалістичний софт, при цьому цінник високий.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: ek.ua

Натомість Samsung помітно стоншила корпус, встановила Snapdragon 8 Elite, додала 200-Мп камеру з S25 Ultra та пропонує краще ПЗ для складаних моделей — One UI.

Samsung Galaxy S25 Edge

Тренд на надтонкі смартфони у 2025 році задав Galaxy S25 Edge, а слідом вийшов iPhone Air.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: ek.ua

Це нішева історія для тих, кому критичні мінімальна товщина та вага. У S25 Edge забагато компромісів: акумулятор 3900 мАг не дотягує до кінця дня, пристрій нагрівається під навантаженням, а камери посередні для ціни під 800 доларів.

Смартфон OnePlus 13. Фото: ek.ua

Значно збалансованіший вигляд має OnePlus 13: Snapdragon 8 Elite, 6000 мАг з 80-Вт зарядкою, 120-Гц OLED, система камер Hasselblad з додатковим телефото, зручний OxygenOS і чотири роки великих оновлень Android. За свою ціну це один із найгармонійніших флагманів року.

Нагадаємо, ринок смартфонів змінюється блискавично: моделі, які ще нещодавно вважалися хітами, сьогодні швидко втрачають популярність. Серед Android-пристроїв користувачі найчастіше обирають доступні Samsung та Xiaomi, хоча лідерство в загальному рейтингу стабільно утримують iPhone.

Також ми писали, що більшість користувачів оновлює смартфон кожні два-три роки, і старі Android-моделі часто залишаються без діла. Водночас вони мають достатньо потужне "залізо", камери й сенсори, щоб стати у пригоді вдома, у подорожах або для розваг.