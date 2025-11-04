ТОП-5 Android-смартфонів, яких варто уникати у 2025 році — що взяти натомість

Марна трата грошей — яких смартфонів варто уникати у 2025 році
Ринок Android щороку заповнюють десятки моделей — від бюджетників до флагманів, і легко повестися на яскравий маркетинг. Є щонайменше п'ять смартфонів, які не виправдовують очікувань у своїх сегментах.
Про це пише SlashGear.
Moto G 2025
У бюджетному класі Motorola традиційно має привабливий вигляд за "залізом" і навіть пропонує стилус у деяких версіях.
Однак у прямому порівнянні з Samsung Galaxy A16 5G модель Moto G 2025 програє насамперед у довгостроковій підтримці: Samsung обіцяє шість років оновлень проти двох у Motorola, тож телефон прослужить довше. Дисплей — ще одна причина на користь A16: 6,7-дюймова OLED-панель у Samsung має виразніший вигляд за IPS у Moto, навіть попри те, що в Motorola вища частота (120 Гц проти 90 Гц у Galaxy).
Додайте до цього функціональну One UI проти "ванільного" Android — і для бюджету до 200 доларів логічнішим вибором стає саме Galaxy A16 5G.
Samsung Galaxy A36
Galaxy A36 має солідний вигляд на папері з OLED-екраном і потрійною камерою, але за близько 500 доларів його "начинка" не дотягує до більш збалансованих конкурентів.
На цьому тлі Google Pixel 9a пропонує відчутно кращу цінність: більшість фішок серії Pixel 9, Tensor G4 з ШІ-можливостями, традиційно сильні камери та місткий акумулятор 5000 мАг у поєднанні з оптимізацією Google. Окремий плюс — до семи років оновлень Android, що на рік більше за A36.
Тож A36 не можна назвати поганим, але Pixel 9a за ті самі гроші розумніший вибір.
Google Pixel 10
Доступний Pixel 9a — беззастережна рекомендація, а от базовий Pixel 10 викликає запитання.
Google додала телефотооб'єктив, але при цьому помітно зменшила сенсори основної та надширокої камер порівняно з Pixel 9, що знизило привабливість у сегменті понад 700 доларів. Так, Tensor G5 став "холоднішим" і з кращим модемом, але все ще відстає від топових SoC Qualcomm і MediaTek у продуктивності, тож для важких задач і ігор це не найкращий варіант.
Як альтернатива — Samsung Galaxy S25: потужніший Snapdragon 8 Elite for Galaxy, функціональніша One UI, якісніший дисплей і тонші рамки. Перевага Pixel 10 — більша батарея та, відповідно, довша автономність. За термінами підтримки паритет: обидва отримують сім років оновлень.
Google Pixel 10 Pro Fold
У лінійці 2025 року Google удалися Pixel 10 Pro та 10 Pro XL, зате Pixel 10 Pro Fold виглядає надто ітеративним щодо торішнього 9 Pro Fold.
Так, це перший пилозахищений складаний смартфон, але на фоні Samsung Galaxy Z Fold 7 цього замало. У Google — товстіший корпус, скромніші камери та мінімалістичний софт, при цьому цінник високий.
Натомість Samsung помітно стоншила корпус, встановила Snapdragon 8 Elite, додала 200-Мп камеру з S25 Ultra та пропонує краще ПЗ для складаних моделей — One UI.
Samsung Galaxy S25 Edge
Тренд на надтонкі смартфони у 2025 році задав Galaxy S25 Edge, а слідом вийшов iPhone Air.
Це нішева історія для тих, кому критичні мінімальна товщина та вага. У S25 Edge забагато компромісів: акумулятор 3900 мАг не дотягує до кінця дня, пристрій нагрівається під навантаженням, а камери посередні для ціни під 800 доларів.
Значно збалансованіший вигляд має OnePlus 13: Snapdragon 8 Elite, 6000 мАг з 80-Вт зарядкою, 120-Гц OLED, система камер Hasselblad з додатковим телефото, зручний OxygenOS і чотири роки великих оновлень Android. За свою ціну це один із найгармонійніших флагманів року.
Нагадаємо, ринок смартфонів змінюється блискавично: моделі, які ще нещодавно вважалися хітами, сьогодні швидко втрачають популярність. Серед Android-пристроїв користувачі найчастіше обирають доступні Samsung та Xiaomi, хоча лідерство в загальному рейтингу стабільно утримують iPhone.
Також ми писали, що більшість користувачів оновлює смартфон кожні два-три роки, і старі Android-моделі часто залишаються без діла. Водночас вони мають достатньо потужне "залізо", камери й сенсори, щоб стати у пригоді вдома, у подорожах або для розваг.
Читайте Новини.LIVE!