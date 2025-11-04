Видео
Видео

Главная Технологии Пустая трата денег — каких смартфонов стоит избегать в 2025 году

Пустая трата денег — каких смартфонов стоит избегать в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 14:24
обновлено: 11:41
ТОП-5 Android-смартфонов, которых стоит избегать в 2025 году — что взять взамен
Смартфон Google Pixel 10. Фото: Unsplash

Рынок Android каждый год заполняют десятки моделей — от бюджетников до флагманов, и легко повестись на яркий маркетинг. Есть как минимум пять смартфонов, которые не оправдывают ожиданий в своих сегментах.

Об этом пишет SlashGear.

Читайте также:

Moto G 2025

В бюджетном классе Motorola традиционно выглядит привлекательно по "железу" и даже предлагает стилус в некоторых версиях.

Смартфон Motorola Moto G Power
Смартфон Moto G 2025. Фото: ek.ua

Однако в прямом сравнении с Samsung Galaxy A16 5G модель Moto G 2025 проигрывает прежде всего в долгосрочной поддержке: Samsung обещает шесть лет обновлений против двух у Motorola, так что телефон прослужит дольше. Дисплей — еще одна причина в пользу A16: 6,7-дюймовая OLED-панель у Samsung выглядит выразительнее IPS у Moto, даже несмотря на то, что у Motorola выше частота (120 Гц против 90 Гц у Galaxy).

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G
Смартфон Samsung Galaxy A16 5G. Фото: ek.ua

Добавьте к этому функциональную One UI против "ванильного" Android — и для бюджета до 200 долларов более логичным выбором становится именно Galaxy A16 5G.

Samsung Galaxy A36

Galaxy A36 выглядит солидно на бумаге с OLED-экраном и тройной камерой, но за около 500 долларов его "начинка" не дотягивает до более сбалансированных конкурентов.

Смартфон Samsung Galaxy A36
Смартфон Samsung Galaxy A36. Фото: ek.ua

На этом фоне Google Pixel 9a предлагает ощутимо лучшую ценность: большинство фишек серии Pixel 9, Tensor G4 с ИИ-возможностями, традиционно сильные камеры и емкий аккумулятор 5000 мАч в сочетании с оптимизацией Google. Отдельный плюс — до семи лет обновлений Android, что на год больше A36.

Смартфон Google Pixel 9a
Смартфон Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Поэтому A36 нельзя назвать плохим, но Pixel 9a за те же деньги более разумный выбор.

Google Pixel 10

Доступный Pixel 9a — безоговорочная рекомендация, а вот базовый Pixel 10 вызывает вопросы.

Смартфон Google Pixel 10
Смартфон Google Pixel 10. Фото: ek.ua

Google добавила телефотообъектив, но при этом заметно уменьшила сенсоры основной и сверхширокой камер по сравнению с Pixel 9, что снизило привлекательность в сегменте свыше 700 долларов. Да, Tensor G5 стал "холоднее" и с лучшим модемом, но все еще отстает от топовых SoC Qualcomm и MediaTek в производительности, поэтому для тяжелых задач и игр это не лучший вариант.

Смартфон Samsung Galaxy S25
Смартфон Samsung Galaxy S25. Фото: ek.ua

Как альтернатива — Samsung Galaxy S25: более мощный Snapdragon 8 Elite for Galaxy, более функциональная One UI, более качественный дисплей и более тонкие рамки. Преимущество Pixel 10 — большая батарея и, соответственно, более долгая автономность. По срокам поддержки паритет: оба получают семь лет обновлений.

Google Pixel 10 Pro Fold

В линейке 2025 года Google удались Pixel 10 Pro и 10 Pro XL, зато Pixel 10 Pro Fold выглядит слишком итеративным относительно прошлогоднего 9 Pro Fold.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold
Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold. Фото: ek.ua

Да, это первый пылезащищенный складной смартфон, но на фоне Samsung Galaxy Z Fold 7 этого мало. У Google — более толстый корпус, более скромные камеры и минималистичный софт, при этом ценник высокий.

Смартфон Samsung Galaxy Fold7
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: ek.ua

Зато Samsung заметно утончила корпус, установила Snapdragon 8 Elite, добавила 200-Мп камеру с S25 Ultra и предлагает лучшее ПО для складных моделей — One UI.

Samsung Galaxy S25 Edge

Тренд на сверхтонкие смартфоны в 2025 году задал Galaxy S25 Edge, а следом вышел iPhone Air.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge
Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: ek.ua

Это нишевая история для тех, кому критичны минимальная толщина и вес. В S25 Edge слишком много компромиссов: аккумулятор 3900 мАч не дотягивает до конца дня, устройство нагревается под нагрузкой, а камеры посредственные для цены под 800 долларов.

Смартфон OnePlus 13
Смартфон OnePlus 13. Фото: ek.ua

Значительно сбалансированнее выглядит OnePlus 13: Snapdragon 8 Elite, 6000 мАч с 80-Вт зарядкой, 120-Гц OLED, система камер Hasselblad с дополнительным телефото, удобная OxygenOS и четыре года больших обновлений Android. За свою цену это один из самых гармоничных флагманов года.

Напомним, рынок смартфонов меняется молниеносно: модели, которые еще недавно считались хитами, сегодня быстро теряют популярность. Среди Android-устройств пользователи чаще всего выбирают доступные Samsung и Xiaomi, хотя лидерство в общем рейтинге стабильно удерживают iPhone.

Также мы писали, что большинство пользователей обновляет смартфон каждые два-три года, и старые Android-модели часто остаются без дела. При этом они имеют достаточно мощное "железо", камеры и сенсоры, чтобы пригодиться дома, в путешествиях или для развлечений.

Android гаджеты смартфон Samsung характеристики Google Pixel
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
