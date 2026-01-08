Microsoft "спалилася" з Chrome у рекламі Windows 11 — що помітили у новому відео

Застосунок Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Маркетингова команда Microsoft припустилася прикрого промаху у власному ролику про Windows 11: на панелі завдань у кадрі видно закріплений Google Chrome. Це має особливо контрастний вигляд на тлі багаторічних спроб компанії просувати Edge як браузер "за замовчуванням".

Про це пише Windows Central.

Реклама

Читайте також:

Як маркетологи Microsoft "зрадили" Edge

Наприкінці року Microsoft опублікувала коротке рекламне відео про комп'ютерні ігри, де Windows 11 називають "домом ігор". Уже на першому кадрі серед закріплених застосунків поряд з Edge та іншими стандартними програмами можна помітити Chrome.

Браузер Google Chrome у відео Microsoft. Фото: кадр з відео/YouTube

Попри помітний "нюанс", відео не прибрали й не переробили — тож кадр із Chrome залишився в офіційній рекламі.

У ролику разом із Chrome на панелі завдань також закріплені Copilot, Microsoft Store, застосунок Xbox, Snipping Tool та Edge. Загалом інтерфейс має вигляд "вичищеного" і майже без сторонніх альтернатив — окрім браузера від Google. Для маркетингових матеріалів Microsoft це сприймається як недогляд: у таких відео зазвичай показують лише власні продукти або прибирають зайве перед зніманням, тим паче зараз, коли Edge активно інтегрують із Copilot та іншими ШІ-інструментами.

Нагадаємо, на YouTube провели незвичний експеримент, у якому на одному й тому ж "залізі" протестували шість версій Windows — від XP до Windows 11. У більшості сценаріїв найсвіжіша система виявилася найповільнішою, тоді як несподівано збалансованим варіантом стала Windows 8.1.

Також ми писали, що у Windows 11 пошук слова "Chrome" в Bing супроводжується рекламним банером із пропозицією отримати до 1300 балів Microsoft Rewards за використання Edge. Накопичені бали не конвертуються в гроші, але їх можна обміняти на подарункові сертифікати чи підписки на кшталт Amazon, Roblox або Spotify Premium.