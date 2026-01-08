Відео
Маркетологів Microsoft спіймали на використанні Chrome у рекламі

Маркетологів Microsoft спіймали на використанні Chrome у рекламі

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 10:34
Microsoft "спалилася" з Chrome у рекламі Windows 11 — що помітили у новому відео
Застосунок Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Маркетингова команда Microsoft припустилася прикрого промаху у власному ролику про Windows 11: на панелі завдань у кадрі видно закріплений Google Chrome. Це має особливо контрастний вигляд на тлі багаторічних спроб компанії просувати Edge як браузер "за замовчуванням".

Про це пише Windows Central.

Як маркетологи Microsoft "зрадили" Edge

Наприкінці року Microsoft опублікувала коротке рекламне відео про комп'ютерні ігри, де Windows 11 називають "домом ігор". Уже на першому кадрі серед закріплених застосунків поряд з Edge та іншими стандартними програмами можна помітити Chrome.

Браузер Google Chrome в видео Microsoft
Браузер Google Chrome у відео Microsoft. Фото: кадр з відео/YouTube

Попри помітний "нюанс", відео не прибрали й не переробили — тож кадр із Chrome залишився в офіційній рекламі.

У ролику разом із Chrome на панелі завдань також закріплені Copilot, Microsoft Store, застосунок Xbox, Snipping Tool та Edge. Загалом інтерфейс має вигляд "вичищеного" і майже без сторонніх альтернатив — окрім браузера від Google. Для маркетингових матеріалів Microsoft це сприймається як недогляд: у таких відео зазвичай показують лише власні продукти або прибирають зайве перед зніманням, тим паче зараз, коли Edge активно інтегрують із Copilot та іншими ШІ-інструментами.

Нагадаємо, на YouTube провели незвичний експеримент, у якому на одному й тому ж "залізі" протестували шість версій Windows — від XP до Windows 11. У більшості сценаріїв найсвіжіша система виявилася найповільнішою, тоді як несподівано збалансованим варіантом стала Windows 8.1.

Також ми писали, що у Windows 11 пошук слова "Chrome" в Bing супроводжується рекламним банером із пропозицією отримати до 1300 балів Microsoft Rewards за використання Edge. Накопичені бали не конвертуються в гроші, але їх можна обміняти на подарункові сертифікати чи підписки на кшталт Amazon, Roblox або Spotify Premium.

Автор:
Володимир Мололкін
Автор:
Володимир Мололкін
