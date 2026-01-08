Microsoft "спалилася" з Chrome у рекламі Windows 11 — що помітили у новому відео

Маркетологів Microsoft спіймали на використанні Chrome у рекламі
Маркетингова команда Microsoft припустилася прикрого промаху у власному ролику про Windows 11: на панелі завдань у кадрі видно закріплений Google Chrome. Це має особливо контрастний вигляд на тлі багаторічних спроб компанії просувати Edge як браузер "за замовчуванням".
Про це пише Windows Central.
Як маркетологи Microsoft "зрадили" Edge
Наприкінці року Microsoft опублікувала коротке рекламне відео про комп'ютерні ігри, де Windows 11 називають "домом ігор". Уже на першому кадрі серед закріплених застосунків поряд з Edge та іншими стандартними програмами можна помітити Chrome.
Попри помітний "нюанс", відео не прибрали й не переробили — тож кадр із Chrome залишився в офіційній рекламі.
У ролику разом із Chrome на панелі завдань також закріплені Copilot, Microsoft Store, застосунок Xbox, Snipping Tool та Edge. Загалом інтерфейс має вигляд "вичищеного" і майже без сторонніх альтернатив — окрім браузера від Google. Для маркетингових матеріалів Microsoft це сприймається як недогляд: у таких відео зазвичай показують лише власні продукти або прибирають зайве перед зніманням, тим паче зараз, коли Edge активно інтегрують із Copilot та іншими ШІ-інструментами.
