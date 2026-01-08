Microsoft "спалилась" с Chrome в рекламе Windows 11 — что заметили в новом видео

Приложение Google Chrome на экране смартфона. Фото: Unsplash

Маркетинговая команда Microsoft допустила досадный промах в собственном ролике о Windows 11: на панели задач в кадре видно закрепленный Google Chrome. Это выглядит особенно контрастно на фоне многолетних попыток компании продвигать Edge как браузер "по умолчанию".

Об этом пишет Windows Central.

Как маркетологи Microsoft "предали" Edge

В конце года Microsoft опубликовала короткое рекламное видео о компьютерных играх, где Windows 11 называют "домом игр". Уже на первом кадре среди закрепленных приложений рядом с Edge и другими стандартными программами можно заметить Chrome.

Браузер Google Chrome в видео Microsoft. Фото: кадр из видео/YouTube

Несмотря на заметный "нюанс", видео не убрали и не переделали — поэтому кадр с Chrome остался в официальной рекламе.

В ролике вместе с Chrome на панели задач также закреплены Copilot, Microsoft Store, приложение Xbox, Snipping Tool и Edge. В целом интерфейс выглядит "вычищенным" и почти без сторонних альтернатив — кроме браузера от Google. Для маркетинговых материалов Microsoft это воспринимается как упущение: в таких видео обычно показывают только собственные продукты или убирают лишнее перед съемкой, тем более сейчас, когда Edge активно интегрируют с Copilot и другими ИИ-инструментами.

Напомним, на YouTube провели необычный эксперимент, в котором на одном и том же "железе" протестировали шесть версий Windows — от XP до Windows 11. В большинстве сценариев самая свежая система оказалась самой медленной, тогда как неожиданно сбалансированным вариантом стала Windows 8.1.

Также мы писали, что в Windows 11 поиск слова "Chrome" в Bing сопровождается рекламным баннером с предложением получить до 1300 баллов Microsoft Rewards за использование Edge. Накопленные баллы не конвертируются в деньги, но их можно обменять на подарочные сертификаты или подписки вроде Amazon, Roblox или Spotify Premium.