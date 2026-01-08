Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Маркетологов Microsoft поймали на использовании Chrome в рекламе

Маркетологов Microsoft поймали на использовании Chrome в рекламе

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 10:34
Microsoft "спалилась" с Chrome в рекламе Windows 11 — что заметили в новом видео
Приложение Google Chrome на экране смартфона. Фото: Unsplash

Маркетинговая команда Microsoft допустила досадный промах в собственном ролике о Windows 11: на панели задач в кадре видно закрепленный Google Chrome. Это выглядит особенно контрастно на фоне многолетних попыток компании продвигать Edge как браузер "по умолчанию".

Об этом пишет Windows Central.

Реклама
Читайте также:

Как маркетологи Microsoft "предали" Edge

В конце года Microsoft опубликовала короткое рекламное видео о компьютерных играх, где Windows 11 называют "домом игр". Уже на первом кадре среди закрепленных приложений рядом с Edge и другими стандартными программами можно заметить Chrome.

Браузер Google Chrome в видео Microsoft
Браузер Google Chrome в видео Microsoft. Фото: кадр из видео/YouTube

Несмотря на заметный "нюанс", видео не убрали и не переделали — поэтому кадр с Chrome остался в официальной рекламе.

В ролике вместе с Chrome на панели задач также закреплены Copilot, Microsoft Store, приложение Xbox, Snipping Tool и Edge. В целом интерфейс выглядит "вычищенным" и почти без сторонних альтернатив — кроме браузера от Google. Для маркетинговых материалов Microsoft это воспринимается как упущение: в таких видео обычно показывают только собственные продукты или убирают лишнее перед съемкой, тем более сейчас, когда Edge активно интегрируют с Copilot и другими ИИ-инструментами.

Напомним, на YouTube провели необычный эксперимент, в котором на одном и том же "железе" протестировали шесть версий Windows — от XP до Windows 11. В большинстве сценариев самая свежая система оказалась самой медленной, тогда как неожиданно сбалансированным вариантом стала Windows 8.1.

Также мы писали, что в Windows 11 поиск слова "Chrome" в Bing сопровождается рекламным баннером с предложением получить до 1300 баллов Microsoft Rewards за использование Edge. Накопленные баллы не конвертируются в деньги, но их можно обменять на подарочные сертификаты или подписки вроде Amazon, Roblox или Spotify Premium.

Microsoft реклама технологии Chrome браузер Edge
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации