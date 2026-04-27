Земля зануриться в темряву: мандрівник у часі назвав дату глобального блекауту

У TikTok знову набирає обертів вірусне передбачення про нібито глобальний блекаут, який має занурити Землю в темряву на три доби. Автор ролика, який називає себе мандрівником у часі, не лише вказав точну дату, а й почав роздавати дивні поради щодо "виживання".

Коли очікувати триденну темряву на всій планеті

Чоловік, який стверджує, що прибув у наш час із 2582 року, опублікував відео, в якому передрік масштабне відключення електроенергії по всій Землі. За його словами, блекаут триватиме 72 години.

У ролику він запевняє, що це станеться 6 червня 2026 року. За його версією, відлік почнеться з 00:00 UTC (03:00 за київським часом), після чого планета нібито порине в повну темряву на три доби.

Блогер стверджує, що майбутнє відключення електроенергії викличе паніку в усьому світі. Саме тому він закликає аудиторію почати підготовку заздалегідь, щоб уникнути хаосу.

Його TikTok-акаунт уже зібрав понад 630 тисяч підписників і мільйони лайків, а сам ролик швидко розлетівся мережею та викликав хвилю обговорень.

Окрім самої дати, автор озвучив і низку незвичних порад, яких, за його словами, людство має дотримуватися під час цих трьох днів. Зокрема, він закликає не користуватися сучасними технологіями.

Серед його попереджень — порада не дивитися на небо та уникати загадкового "світла, що виходитиме від пірамід". Також він заявляє, що в цей період не можна використовувати жодні штучні джерела освітлення, окрім свічок.

Окремо блогер наполягає, що людям слід залишатися вдома протягом усього часу. Що саме він має на увазі під "світлом від пірамід", автор пообіцяв пояснити пізніше.

Як відреагувала аудиторія

Відео набрало сотні тисяч переглядів і тисячі коментарів. Частина користувачів поставилася до заяви серйозно й почала ставити запитання про те, як діяти в разі такої події.

Деякі коментатори зізнаються, що їм страшно, і питають, чи можна буде користуватися телефонами або телевізорами. Інші ж реагують із відвертою іронією та не сприймають такі передбачення всерйоз.

Серед користувачів знайшлися й ті, хто звернув увагу на попередні "пророцтва" блогера. За їхніми словами, він уже не раз публікував прогнози, які не справджувалися, а потім просто видаляв старі ролики.

