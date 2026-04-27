Земля погрузится в темноту: путешественник во времени назвал дату глобального блэкаута

В TikTok снова набирает обороты вирусное предсказание о якобы глобальном блэкауте, который должен погрузить Землю в темноту на трое суток. Автор ролика, который называет себя путешественником во времени, не только указал точную дату, но и начал раздавать странные советы по "выживанию".

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Daily Star.

Когда ожидать трехдневную темноту на всей планете

Мужчина, который утверждает, что прибыл в наше время из 2582 года, опубликовал видео, в котором предрек масштабное отключение электроэнергии по всей Земле. По его словам, блэкаут продлится 72 часа.

В ролике он уверяет, что это произойдет 6 июня 2026 года. По его версии, отсчет начнется с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени), после чего планета якобы погрузится в полную темноту на трое суток.

Блогер утверждает, что предстоящее отключение электроэнергии вызовет панику во всем мире. Именно поэтому он призывает аудиторию начать подготовку заранее, чтобы избежать хаоса.

Его TikTok-аккаунт уже собрал более 630 тысяч подписчиков и миллионы лайков, а сам ролик быстро разлетелся по сети и вызвал волну обсуждений.

Кроме самой даты, автор озвучил и ряд необычных советов, которых, по его словам, человечество должно придерживаться во время этих трех дней. В частности, он призывает не пользоваться современными технологиями.

Среди его предупреждений — совет не смотреть на небо и избегать загадочного "света, исходящего от пирамид". Также он заявляет, что в этот период нельзя использовать никакие искусственные источники освещения, кроме свечей.

Отдельно блогер настаивает, что людям следует оставаться дома в течение всего времени. Что именно он имеет в виду под "светом от пирамид", автор пообещал объяснить позже.

Как отреагировала аудитория

Видео набрало сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев. Часть пользователей отнеслась к заявлению серьезно и начала задавать вопросы о том, как действовать в случае такого события.

Некоторые комментаторы признаются, что им страшно, и спрашивают, можно ли будет пользоваться телефонами или телевизорами. Другие же реагируют с откровенной иронией и не воспринимают такие предсказания всерьез.

Среди пользователей нашлись и те, кто обратил внимание на предыдущие "пророчества" блогера. По их словам, он уже не раз публиковал прогнозы, которые не сбывались, а потом просто удалял старые ролики.

