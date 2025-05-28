В майбутніх iPhone може з'явитися камера на 200 МП — коли очікувати

Смартфон iPhone 16 Pro в руках. Фото: Unsplash

Apple, за даними популярного китайського блогера Digital Chat Station, випробовує 200-мегапіксельну основну камеру для наступних флагманських iPhone. Така роздільна здатність виведе фотоможливості смартфона на рівень актуальних моделей Samsung і дозволить отримувати значно детальніші знімки.

Про це пише MacRumors.

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Джерело, яке неодноразово ділилося точними витоками про продукти Apple, стверджує, що йдеться про головний модуль майбутньої преміальної моделі. Samsung запровадила 200 Мп камеру ще у Galaxy S23 Ultra 2023 року, а цьогорічні S24 Ultra та S25 Ultra також зберегли таку характеристику. Перехід на 200 Мп дозволить iPhone захоплювати кадри з більшою кількістю деталей, забезпечивши ширші можливості для кропу й друку без втрати якості.

Водночас інсайди про лінійку iPhone 17 Pro говорять лише про 48 Мп сенсори, тож 200 Мп модуль навряд чи з'явиться вже цього року. Жодних згадок про таку камеру немає й щодо серії iPhone 18 Pro, тож апгрейд, вірогідно, відкладено ще на кілька поколінь.

Нагадаємо, Apple знову ставить дизайн на перше місце, навіть якщо це впливає на практичність. Надтонкий корпус iPhone 17 Air може призвести до ще гірших показників автономності, ніж у Galaxy S25 Edge, який уже критикували за слабку батарею.

Також ми писали, що складаний iPhone, про який роками ширилися чутки, поступово наближається до релізу. За інформацією інсайдерів, Apple працює не над окремим пристроєм, а над цілою серією, аналогічною до лінійки Galaxy Z Fold від Samsung. Очікується, що складаний гаджет стане не додатком до модельного ряду, а його новим флагманом, замінивши Pro Max на вершині ієрархії.