В будущих iPhone может появиться камера на 200 МП — когда ожидать

Смартфон iPhone 16 Pro в руках. Фото: Unsplash

Apple, по данным популярного китайского блогера Digital Chat Station, испытывает 200-мегапиксельную основную камеру для следующих флагманских iPhone. Такое разрешение выведет фотовозможности смартфона на уровень актуальных моделей Samsung и позволит получать значительно более детальные снимки.

Об этом пишет MacRumors.

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Что известно о новом сенсоре

Источник, который неоднократно делился точными утечками о продуктах Apple, утверждает, что речь идет о главном модуле будущей премиальной модели. Samsung ввела 200 Мп камеру еще в Galaxy S23 Ultra 2023 года, а нынешние S24 Ultra и S25 Ultra также сохранили такую характеристику. Переход на 200 Мп позволит iPhone захватывать кадры с большим количеством деталей, обеспечив более широкие возможности для кропа и печати без потери качества.

В то же время инсайды о линейке iPhone 17 Pro говорят только о 48 Мп сенсорах, поэтому 200 Мп модуль вряд ли появится уже в этом году. Никаких упоминаний о такой камере нет и по серии iPhone 18 Pro, поэтому апгрейд, вероятно, отложен еще на несколько поколений.

Напомним, Apple снова ставит дизайн на первое место, даже если это влияет на практичность. Сверхтонкий корпус iPhone 17 Air может привести к еще худшим показателям автономности, чем у Galaxy S25 Edge, который уже критиковали за слабую батарею.

Также мы писали, что складной iPhone, о котором годами ходили слухи, постепенно приближается к релизу. По информации инсайдеров, Apple работает не над отдельным устройством, а над целой серией, аналогичной линейке Galaxy Z Fold от Samsung. Ожидается, что складной гаджет станет не дополнением к модельному ряду, а его новым флагманом, заменив Pro Max на вершине иерархии.