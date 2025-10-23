Історія iPod — як легендарний плеєр врятував Apple і згодом зник

Музичний плеєр Apple iPod. Фото: Unsplash

Понад два десятиліття тому невеликий срібно-білий плеєр перетворив те, як ми слухаємо музику, і допоміг Apple вирватися з кризи. iPod дав мільйонам "1000 пісень у кишені", а згодом поступився місцем смартфона, який успадкував його ідеї.

Про це пише ФОКУС.

Реклама

Читайте також:

Яким був шлях iPod від "1000 пісень у кишені" до кінця епохи

23 жовтня 2001 року Стів Джобс представив перший iPod — плеєр із 5 ГБ пам'яті, швидким портом FireWire, до 10 годин автономної роботи, інтуїтивним колесом прокрутки та ціною 399 доларів. Саме тоді з'явився слоган "1000 songs in your pocket", а швидкість синхронізації через FireWire суттєво випереджала ранній USB.

Музичний плеєр iPod першого покоління. Фото: eBay

Важливо: Apple не була першою у категорії. Ще 1998 року на ринку з'явився корейський MPMan F10 (а згодом відомий Rio PMP300), а у 2000 році Creative випустила громіздкий Nomad Jukebox із жорстким диском і живленням від АА-батарейок — пристрої місткі, але незручні. iPod зламав тренд завдяки компактності та продуманому інтерфейсу.

Найближчий конкурент iPod тих часів — Creative Nomad Jukebox. Фото: кадр з відео/YouTube

Переломним технічним фактором стали мініатюрні 1,8-дюймові жорсткі диски Toshiba, що дозволили зробити плеєр справді кишеньковим. За свідченнями учасників проєкту, саме після зустрічі топменеджера Apple Джефа (Джона) Рубінштейна з Toshiba у 2001 році компанія змогла закласти основу конструкції першого iPod.

Надшвидкий цикл розробки став легендою Кремнієвої долини: від концепції до старту продажів минуло менш як рік. Консультант проєкту Тоні Фаделл згадував, що команда, інтерфейс та прототипи формувалися буквально з нуля на початку 2001 року — і вже восени плеєр поїхав до перших покупців.

Другим "двигуном" успіху була екосистема. У квітні 2003 року Apple запустила iTunes Music Store з ціною 0,99 долара за трек і понад 200 тисячами пісень; за перший тиждень сервіс продав понад мільйон композицій. Тандем iPod+iTunes запропонував простий, легальний і комфортний спосіб керувати медіатекою.

Упродовж 2000-х лінійка розрослася: iPod mini з Click Wheel, надлегкий Shuffle без екрана, nano з камерою, а потім і сенсорний iPod touch. Але після дебюту iPhone 2007 року окремий плеєр почав втрачати сенс: смартфон об'єднав музику, інтернет і застосунки. У травні 2022 року Apple офіційно припинила виробництво останньої моделі — iPod touch 7-го покоління, залишивши продаж "до вичерпання запасів".

Всі моделі iPod до 2022 року. Фото: кадр з відео/YouTube

Попри це, iPod не зник — він перетворився на нішевий культовий гаджет. Спільнота ентузіастів модернізує класичні моделі: встановлює адаптери під SD/SDXC та microSD, нарощує обсяг до сотень гігабайтів і навіть терабайта, додає Bluetooth і міняє корпуси.

Чому iPod став важливою віхою в історії Apple

iPod став не лише рятувальним кругом для Apple на початку 2000-х, а й мостом до епохи смартфонів: він сформував звичку носити з собою всю медіатеку, навчив користувачів купувати цифровий контент і показав індустрії, що "залізо" перемагає завдяки екосистемі та досвіду користування. Навіть завершивши життєвий цикл, він продовжує жити — у вигляді модифікованих "класиків" і як ДНК у кожному iPhone.

Нагадаємо, що лінійка iPhone 17 отримала загалом позитивні оцінки оглядачів, які відзначили покращену камеру, екран і час роботи. Водночас старт продажів затьмарили численні скарги користувачів — у різних країнах власники повідомляють про проблеми зі стільниковим зв'язком і Wi-Fi, які виникають незалежно від оператора чи регіону.

Також ми писали, що перший складаний iPhone може затриматися до 2026 року, оскільки компанії потрібно більше часу на тестування конструкції та фіналізацію шарнірного механізму. Apple прагне уникнути технічних компромісів, тож фокус робиться на довговічності та надійності, аби перший гнучкий пристрій бренду не повторив проблем конкурентів.