Легендарный iPod — как плеер от Apple навсегда изменил мир музыки

Дата публикации 23 октября 2025 16:32
обновлено: 14:08
История iPod — как легендарный плеер спас Apple и впоследствии исчез
Музыкальный плеер Apple iPod. Фото: Unsplash

Более двух десятилетий назад небольшой серебряно-белый плеер преобразил то, как мы слушаем музыку, и помог Apple вырваться из кризиса. iPod дал миллионам "1000 песен в кармане", а впоследствии уступил место смартфону, который унаследовал его идеи.

Об этом пишет ФОКУС.

Читайте также:

Каким был путь iPod от "1000 песен в кармане" до конца эпохи

23 октября 2001 года Стив Джобс представил первый iPod — плеер с 5 ГБ памяти, быстрым портом FireWire, до 10 часов автономной работы, интуитивным колесом прокрутки и ценой 399 долларов. Именно тогда появился слоган "1000 songs in your pocket", а скорость синхронизации через FireWire существенно опережала ранний USB.

Первое поколение iPod
Музыкальный плеер iPod первого поколения. Фото: eBay

Важно: Apple не была первой в категории. Еще в 1998 году на рынке появился корейский MPMan F10 (а впоследствии известный Rio PMP300), а в 2000 году Creative выпустила громоздкий Nomad Jukebox с жестким диском и питанием от АА-батареек — устройства вместительные, но неудобные. iPod сломал тренд благодаря компактности и продуманному интерфейсу.

Самый близкий конкурент iPod Creative Nomad Jukebox
Ближайший конкурент iPod тех времен — Creative Nomad Jukebox. Фото: кадр из видео/YouTube

Переломным техническим фактором стали миниатюрные 1,8-дюймовые жесткие диски Toshiba, позволившие сделать плеер действительно карманным. По свидетельствам участников проекта, именно после встречи топ-менеджера Apple Джефа (Джона) Рубинштейна с Toshiba в 2001 году компания смогла заложить основу конструкции первого iPod.

Сверхбыстрый цикл разработки стал легендой Кремниевой долины: от концепции до старта продаж прошло менее года. Консультант проекта Тони Фаделл вспоминал, что команда, интерфейс и прототипы формировались буквально с нуля в начале 2001 года — и уже осенью плеер поехал к первым покупателям.

Вторым "двигателем" успеха была экосистема. В апреле 2003 года Apple запустила iTunes Music Store с ценой 0,99 доллара за трек и более 200 тысячами песен; за первую неделю сервис продал более миллиона композиций. Тандем iPod+iTunes предложил простой, легальный и комфортный способ управлять медиатекой.

В течение 2000-х линейка разрослась: iPod mini с Click Wheel, сверхлегкий Shuffle без экрана, nano с камерой, а затем и сенсорный iPod touch. Но после дебюта iPhone в 2007 году отдельный плеер начал терять смысл: смартфон объединил музыку, интернет и приложения. В мае 2022 года Apple официально прекратила производство последней модели — iPod touch 7-го поколения, оставив продажи "до исчерпания запасов".

Все модели iPod до 2022 года
Все модели iPod до 2022 года. Фото: кадр из видео/YouTube

Несмотря на это, iPod не исчез — он превратился в нишевый культовый гаджет. Сообщество энтузиастов модернизирует классические модели: устанавливает адаптеры под SD/SDXC и microSD, наращивает объем до сотен гигабайт и даже терабайта, добавляет Bluetooth и меняет корпуса.

Почему iPod стал важной вехой в истории Apple

iPod стал не только спасательным кругом для Apple в начале 2000-х, но и мостом к эпохе смартфонов: он сформировал привычку носить с собой всю медиатеку, научил пользователей покупать цифровой контент и показал индустрии, что "железо" побеждает благодаря экосистеме и опыту пользования. Даже завершив жизненный цикл, он продолжает жить — в виде модифицированных "классиков" и как ДНК в каждом iPhone.

Напомним, что линейка iPhone 17 получила в целом положительные оценки обозревателей, которые отметили улучшенную камеру, экран и время работы. В то же время старт продаж омрачили многочисленные жалобы пользователей — в разных странах владельцы сообщают о проблемах с сотовой связью и Wi-Fi, которые возникают независимо от оператора или региона.

Также мы писали, что первый складной iPhone может задержаться до 2026 года, поскольку компании нужно больше времени на тестирование конструкции и финализацию шарнирного механизма. Apple стремится избежать технических компромиссов, поэтому фокус делается на долговечности и надежности, чтобы первое гибкое устройство бренда не повторило проблем конкурентов.

музыка Apple Стив Джобс технологии iPod
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
