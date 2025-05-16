Як з'явилася кнопка "Лайк" і змінила світ — історія символу цифрової епохи

Палець вгору, що символізує "Мені подобається" на банері Facebook. Фото: Unsplash

Ще на початку 2000-х ніхто не здогадувався, що звичайний палець догори стане ключовим елементом онлайн-взаємодії. А сьогодні без нього складно уявити соцмережі. Кнопка "Подобається" — це більше, ніж спосіб показати симпатію. Вона змінила культуру комунікації, вплинула на психіку користувачів і принесла мільярдні прибутки цифровим гігантам.

Про те, як з'явився відомий символ, пише The Associated Press.

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Коли вперше з'явилася кнопка "Подобається"

Історія кнопки "Подобається" починається задовго до Facebook. Ще у 2005 році співробітник Yelp Боб Гудсон зробив начерк — пальці вгору та вниз як спосіб реагувати на відгуки про ресторани. Проте замість цього компанія обрала варіанти "корисно", "смішно" і "класно". Гудсон залишив ідею, але повернувся до неї пізніше разом із Мартіном Рівзом.

Символ має глибші корені. У фільмі "Гладіатор" імператор дає знак життя або смерті — великий палець. Ще раніше, у 70-х, герой серіалу "Щасливі дні" Фонзі зробив жест пальця догори синонімом "все круто". У 2000-х схожий символ використовувався у пультах TiVO і на сайтах типу Hot or Not.

Усе це сформувало ґрунт для головного прориву — коли Facebook узяв ідею на озброєння. Щоправда, це сталося не одразу. Марк Цукерберг майже два роки не погоджувався додавати кнопку — вважав її занадто тривіальною. Але у 2009 році вона з'явилася на платформі й стала вибуховим успіхом.

Хто насправді вигадав кнопку

Попри те, що Facebook популяризував кнопку, створили її не там. До появи "Подобається" аналогічні функції тестували YouTube, Vimeo, Digg, Xanga та FriendFeed — останню створили Пол Бакхайт (автор Gmail) і Брет Тейлор (нині очолює OpenAI). Саме FriendFeed першою запустила "лайк" у 2007 році, а вже пізніше Facebook купив стартап і імплементував функцію.

З того часу кнопка змінила все — не лише в Facebook. Вона дозволила краще розуміти, що цікаво користувачам, і це стало основою для точнішої реклами. Лише у 2024 році реклама принесла компанії Meta понад 165 млрд доларів доходу.

Проте є й зворотний бік. Психологи говорять про залежність від схвалення, особливо серед підлітків. Публікації без "лайків" викликають тривогу, а успішні — можуть роздувати его. Частіше це називають побічними ефектами, які складно передбачити, адже навіть позитивні інновації мають неочікувані наслідки.

Нагадаємо, у лютому соціальна мережа Facebook відсвяткувала 21 рік з моменту свого запуску. За цей час платформа виросла з університетського стартапу до глобального сервісу, що об'єднує мільярди людей по всьому світу.

Також ми писали, що в епоху цифрових технологій, особливо серед молоді, зростає прагнення до ідеальних знімків, великої кількості лайків та миттєвої реакції в соцмережах. Така гонитва нерідко негативно впливає на самооцінку й психічне здоров'я.