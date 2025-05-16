Как появилась кнопка "Лайк" и изменила мир — история символа цифровой эпохи

Палец вверх, символизирующий "Мне нравится" на баннере Facebook. Фото: Unsplash

Еще в начале 2000-х никто не догадывался, что обычный палец вверх станет ключевым элементом онлайн-взаимодействия. А сегодня без него сложно представить соцсети. Кнопка "Нравится" — это больше, чем способ показать симпатию. Она изменила культуру коммуникации, повлияла на психику пользователей и принесла миллиардные прибыли цифровым гигантам.

О том, как появился известный символ, пишет The Associated Press.

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Когда впервые появилась кнопка "Нравится"

История кнопки "Нравится" начинается задолго до Facebook. Еще в 2005 году сотрудник Yelp Боб Гудсон сделал набросок — пальцы вверх и вниз как способ реагировать на отзывы о ресторанах. Однако вместо этого компания выбрала варианты "полезно", "смешно" и "классно". Гудсон оставил идею, но вернулся к ней позже вместе с Мартином Ривзом.

Символ имеет более глубокие корни. В фильме "Гладиатор" император дает знак жизни или смерти — большой палец. Еще раньше, в 70-х, герой сериала "Счастливые дни" Фонзи сделал жест пальца вверх синонимом "все круто". В 2000-х похожий символ использовался в пультах TiVO и на сайтах типа Hot or Not.

Все это сформировало почву для главного прорыва — когда Facebook взял идею на вооружение. Правда, это произошло не сразу. Марк Цукерберг почти два года не соглашался добавлять кнопку — считал ее слишком тривиальной. Но в 2009 году она появилась на платформе и стала взрывным успехом.

Кто на самом деле придумал кнопку

Несмотря на то, что Facebook популяризировал кнопку, создали ее не там. До появления "Нравится" аналогичные функции тестировали YouTube, Vimeo, Digg, Xanga и FriendFeed — последнюю создали Пол Бакхайт (автор Gmail) и Брет Тейлор (ныне возглавляет OpenAI). Именно FriendFeed первой запустила "лайк" в 2007 году, а уже позже Facebook купил стартап и имплементировал функцию.

С тех пор кнопка изменила все — не только в Facebook. Она позволила лучше понимать, что интересно пользователям, и это стало основой для более точной рекламы. Только в 2024 году реклама принесла компании Meta более 165 млрд долларов дохода.

Однако есть и обратная сторона. Психологи говорят о зависимости от одобрения, особенно среди подростков. Публикации без "лайков" вызывают тревогу, а успешные — могут раздувать эго. Чаще это называют побочными эффектами, которые сложно предсказать, ведь даже положительные инновации имеют неожиданные последствия.

Напомним, в феврале социальная сеть Facebook отпраздновала 21 год с момента своего запуска. За это время платформа выросла из университетского стартапа до глобального сервиса, объединяющего миллиарды людей по всему миру.

Также мы писали, что в эпоху цифровых технологий, особенно среди молодежи, растет стремление к идеальным снимкам, большому количеству лайков и мгновенной реакции в соцсетях. Такая погоня нередко негативно влияет на самооценку и психическое здоровье.