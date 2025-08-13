Відео
Головна Технології Культовий бренд телефонів остаточно покине ринок у 2026 році

Культовий бренд телефонів остаточно покине ринок у 2026 році

Дата публікації: 13 серпня 2025 10:34
Кінець ери Nokia — відомий виробник телефонів зникне з ринку у 2026 році
Телефон Nokia в руках. Фото: Unsplash

Легендарний бренд Nokia, колись найбільший виробник мобільних телефонів, імовірно з 2026 року більше не буде представлений на ринку смартфонів. Поточний ліцензіат HMD Global, який із 2017 року відповідає за пристрої Nokia, втрачає ексклюзивні права, а корпорація Nokia, за даними Heise, не планує знову передавати бренд у користування.

Про це пише Bild.

Чому Nokia повністю покине ринок у 2026 році

Nokia, що в 1990-х і на початку 2000-х уособлювала мобільний зв'язок, готується зійти зі сцени смартфонів. Моделі на кшталт 3310 та "Communicator" зробили компанію світовим лідером із часткою понад 40% у пікові роки, однак стрімке зростання iPhone та Android витіснило бренд із першої ліги.

Перший зникнення бренду відбулося ще у 2014 році: після придбання підрозділу Microsoft телефони вийшли як "Microsoft Lumia". Повернення сталося з HMD Global, яка від 2017 року випускала смартфони Nokia за ліцензією. Тепер, за повідомленням Heise, ексклюзив HMD завершується у 2026 році, а сам концерн Nokia, імовірно, більше не передаватиме марку іншим виробникам.

Фінансовий фон також напружений. Після слабкого першого півріччя мережевий бізнес Nokia очікує стабілізації замовлень у найближчі місяці та повернення до нормального рівня наприкінці року, заявив наприкінці липня новий генеральний директор Джастін Хотард. Водночас слабкість долара б'є по результатах: за його словами, кожен цент коливання курсу коштує компанії 10-15 млн євро у фінрезультаті.

У другому кварталі операційний прибуток впав на 81% — до 81 млн євро, тоді як виторг зріс на 2% до 4,55 млрд євро, але не виправдав очікувань. Раніше Nokia вже знизила прогноз прибутку, посилаючись на слабкий долар і ризики можливих мит у США.

На сайті HMD смартфони Nokia все ще представлені з описами та зображеннями, однак відсутність магазину натякає, що йдеться або про розпродаж залишків, або про зняття моделей з активного продажу.

Нагадаємо, колись фінська Nokia була символом надійності та беззаперечним лідером мобільного ринку. На початку 2000-х її телефони домінували у світі, поєднуючи інновації з впізнаваним дизайном. Та вже за десятиліття бренд опинився на межі зникнення й зрештою продав мобільний підрозділ Microsoft.

Також ми писали, що HMD офіційно завершила продаж смартфонів під брендом Nokia. Легендарна назва залишила слід в історії завдяки культовим моделям і сміливим дизайнерським експериментам, утім не всі з них виявилися успішними.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
