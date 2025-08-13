Видео
Главная Технологии Культовый бренд телефонов окончательно покинет рынок в 2026 году

Культовый бренд телефонов окончательно покинет рынок в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 10:34
Конец эры Nokia — известный производитель телефонов исчезнет с рынка в 2026 году
Телефон Nokia в руках. Фото: Unsplash

Легендарный бренд Nokia, некогда крупнейший производитель мобильных телефонов, предположительно с 2026 года больше не будет представлен на рынке смартфонов. Текущий лицензиат HMD Global, который с 2017 года отвечает за устройства Nokia, теряет эксклюзивные права, а корпорация Nokia, по данным Heise, не планирует снова передавать бренд в пользование.

Об этом пишет Bild.

Читайте также:

Почему Nokia полностью покинет рынок в 2026 году

Nokia, которая в 1990-х и в начале 2000-х олицетворяла мобильную связь, готовится сойти со сцены смартфонов. Модели вроде 3310 и "Communicator" сделали компанию мировым лидером с долей более 40% в пиковые годы, однако стремительный рост iPhone и Android вытеснил бренд из первой лиги.

Первое исчезновение бренда произошло еще в 2014 году: после приобретения подразделения Microsoft телефоны вышли как "Microsoft Lumia". Возвращение произошло с HMD Global, которая с 2017 года выпускала смартфоны Nokia по лицензии. Теперь, по сообщению Heise, эксклюзив HMD завершается в 2026 году, а сам концерн Nokia, вероятно, больше не будет передавать марку другим производителям.

Финансовый фон также напряженный. После слабого первого полугодия сетевой бизнес Nokia ожидает стабилизации заказов в ближайшие месяцы и возвращения к нормальному уровню в конце года, заявил в конце июля новый генеральный директор Джастин Хотард. В то же время слабость доллара бьет по результатам: по его словам, каждый цент колебания курса стоит компании 10-15 млн евро в финрезультате.

Во втором квартале операционная прибыль упала на 81% — до 81 млн евро, тогда как выручка выросла на 2% до 4,55 млрд евро, но не оправдала ожиданий. Ранее Nokia уже снизила прогноз прибыли, ссылаясь на слабый доллар и риски возможных пошлин в США.

На сайте HMD смартфоны Nokia все еще представлены с описаниями и изображениями, однако отсутствие магазина намекает, что речь идет либо о распродаже остатков, либо о снятии моделей с активной продажи.

Напомним, когда-то финская Nokia была символом надежности и безоговорочным лидером мобильного рынка. В начале 2000-х ее телефоны доминировали в мире, сочетая инновации с узнаваемым дизайном. Но уже через десятилетие бренд оказался на грани исчезновения и в конце концов продал мобильное подразделение Microsoft.

Также мы писали, что HMD официально завершила продажи смартфонов под брендом Nokia. Легендарное название оставило след в истории благодаря культовым моделям и смелым дизайнерским экспериментам, впрочем, не все из них оказались успешными.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
