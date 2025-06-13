Старі смартфони у нове життя — як з них створюють дата-центри

Смартфони різних брендів на столі. Фото: Unsplash

Дослідники з Інституту комп'ютерних наук Тартуського університету пропонують несподіваний спосіб боротися з електронним сміттям: переробляти застарілі телефони на малопотужні сервери, які здатні зберігати й обробляти дані. На створення такої системи потрібно лише близько восьми євро на один пристрій.

Про це пише TechXplore.

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Як старі телефони використовують для створення дата-центрів

Щороку у світі випускають понад 1,2 млрд смартфонів. Виробництво кожного гаджета потребує значних енергоресурсів, природних матеріалів і супроводжується викидами вуглекислого газу. Попри це, користувачі змінюють ще цілком справні телефони в середньому раз на 2-3 роки. Кращим вирішенням було б переосмислити власні споживчі звички, утім швидкий прогрес робить попередні моделі застарілими, тож потрібні альтернативні підходи.

Хубер Флорес, Ульріх Норбісрат, Чжиґан Їнь та Персеверанс Нґой разом із міжнародними колегами описали своє рішення в журналі IEEE Pervasive Computing.

"Інновації часто починаються не з нових речей, а з нового погляду на знайомі предмети", — пояснює Флорес.

Дослідники показали, що, зв'язавши кілька старих смартфонів, можна отримати повноцінний, хоча й крихітний, дата-центр.

Схема створення крихітного дата-центру зі смартфонів. Фото: IEEE Pervasive Computing

На першому етапі у телефонах вилучили батареї та під'єднали зовнішнє живлення, щоб уникнути можливого витікання хімікатів. Чотири пристрої помістили в 3D-друковані корпуси та поєднали в єдиний вузол. Прототип протестували під водою: система автоматично рахувала морські види, виконуючи роботу, яку зазвичай робить водолаз із камерою.

Прототип крихітного дата-центру зі смартфонів. Фото: Kadri-Ann Kivastik

У міському просторі такі "сервери в коробці" можуть встановлювати, наприклад, на зупинках громадського транспорту. Телефони збирали б дані про пасажиропотік у реальному часі, допомагаючи оптимізувати маршрути та графіки руху.

Результати дослідження підтверджують: навіть відпрацьована техніка здатна приносити користь, якщо переосмислити її роль.

"Сталий розвиток — це не лише про майбутнє, а й про сьогодення, де вчорашні гаджети стають можливостями завтрашнього дня", — додає Норбісрат.

Перетворюючи непотрібні смартфони на енергоощадні дата-центри, ми скорочуємо обсяг відходів та робимо крок до екологічнішої цифрової інфраструктури.

Нагадаємо, іноді виникає потреба зменшити залежність від смартфона, не повністю відмовляючись від технологій. У таких випадках хорошим рішенням можуть стати кнопкові телефони.

Також ми писали, що перегрівання смартфона не лише знижує його продуктивність, а й пришвидшує зношення акумулятора та може пошкодити електроніку. У критичних випадках це загрожує навіть займанням, тому варто дотримуватись простих правил користування.