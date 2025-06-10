Як захистити смартфон від перегріву влітку — поради, які реально працюють

Смартфон на пляжі у сонячну погоду. Фото: Unsplash

Перегрів смартфона може призвести до відчутного падіння продуктивності, швидкого зносу батареї, пошкодження внутрішніх компонентів і, у крайніх випадках, навіть вибуху. Тому важливо дотримуватися кількох простих правил, аби ваш гаджет прослужив довше.

Про це пише OBOZ.ua.

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Уникайте прямих сонячних променів

Не залишайте пристрій на приладовій панелі автомобіля чи на пляжі — тримайте його в тіні або в сумці, де температура нижча.

Не користуйтеся телефоном під час заряджання

Під час відновлення заряду смартфон нагрівається природним чином, тож ігри чи перегляд відео у цей момент лише підвищують температуру й навантаження на акумулятор.

Вимикайте непотрібні функції

Якщо Bluetooth, GPS, мобільний інтернет або Wi-Fi зараз не потрібні, вимкніть їх. Активуйте енергоощадний режим — він зменшить споживання ресурсів процесора.

Уникайте важких програм та ігор

Вимогливі до ресурсів застосунки суттєво навантажують процесор, особливо спекотного дня, що пришвидшує перегрів.

Охолоджуйте пристрій правильно

Якщо смартфон став гарячим, вимкніть його та покладіть у прохолодне місце. Не кладіть гаджет у холодильник: різкий перепад температур спричиняє конденсат і може пошкодити електроніку.

Обирайте чохол із вентиляцією

Деякі аксесуари заважають відведенню тепла. У спеку краще знімати звичайні силіконові чи пластикові чохли або використовувати моделі з перфорацією.

Оновлюйте ПЗ та очищуйте кеш

Своєчасні оновлення прошивки часто оптимізують енергоспоживання, а регулярне очищення кешу знижує зайве навантаження на систему.

Якщо ж смартфон перегрівається навіть без активного використання, імовірно, проблема апаратна — наприклад, із батареєю чи процесором. У такому разі варто звернутися до сервісного центру.

Нагадаємо, нестача вільної пам'яті — поширена проблема серед власників як iPhone, так і Android-пристроїв. Втім, існують прості способи звільнити кілька гігабайтів без потреби видаляти важливі фото чи купувати новий смартфон.

Також ми писали, що смартфони давно стали незамінними помічниками у повсякденному житті, однак більшість користувачів зазвичай використовує лише базовий функціонал. Водночас багато прихованих можливостей здатні суттєво спростити використання пристрою, зекономити час і підвищити рівень захисту особистих даних, але часто залишаються непоміченими.