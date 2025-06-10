Как защитить смартфон от перегрева летом — советы, которые реально работают

Лето и телефон — как защитить гаджет от аномальной жары
Перегрев смартфона может привести к ощутимому падению производительности, быстрому износу батареи, повреждению внутренних компонентов и, в крайних случаях, даже взрыву. Поэтому важно соблюдать несколько простых правил, чтобы ваш гаджет прослужил дольше.
Об этом пишет OBOZ.ua.
Избегайте прямых солнечных лучей
Не оставляйте устройство на приборной панели автомобиля или на пляже — держите его в тени или в сумке, где температура ниже.
Не пользуйтесь телефоном во время зарядки
Во время восстановления заряда смартфон нагревается естественным образом, поэтому игры или просмотр видео в этот момент только повышают температуру и нагрузку на аккумулятор.
Отключайте ненужные функции
Если Bluetooth, GPS, мобильный интернет или Wi-Fi сейчас не нужны, выключите их. Активируйте энергосберегающий режим — он уменьшит потребление ресурсов процессора.
Избегайте тяжелых приложений и игр
Требовательные к ресурсам приложения существенно нагружают процессор, особенно в жаркий день, что ускоряет перегрев.
Охлаждайте устройство правильно
Если смартфон стал горячим, выключите его и положите в прохладное место. Не кладите гаджет в холодильник: резкий перепад температур вызывает конденсат и может повредить электронику.
Выбирайте чехол с вентиляцией
Некоторые аксессуары мешают отводу тепла. В жару лучше снимать обычные силиконовые или пластиковые чехлы, или использовать модели с перфорацией.
Обновляйте ПО и очищайте кэш
Своевременные обновления прошивки часто оптимизируют энергопотребление, а регулярная очистка кэша снижает излишнюю нагрузку на систему.
Если смартфон перегревается даже без активного использования, вероятно, проблема аппаратная — например, с батареей или процессором. В таком случае стоит обратиться в сервисный центр.
Напомним, недостаток свободной памяти — распространенная проблема среди владельцев как iPhone, так и Android-устройств. Впрочем, существуют простые способы освободить несколько гигабайт без необходимости удалять важные фото или покупать новый смартфон.
Также мы писали, что смартфоны давно стали незаменимыми помощниками в повседневной жизни, однако большинство пользователей обычно использует только базовый функционал. В то же время многие скрытые возможности способны существенно упростить использование устройства, сэкономить время и повысить уровень защиты личных данных, но часто остаются незамеченными.
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