Как защитить смартфон от перегрева летом — советы, которые реально работают

Смартфон на пляже в солнечную погоду. Фото: Unsplash

Перегрев смартфона может привести к ощутимому падению производительности, быстрому износу батареи, повреждению внутренних компонентов и, в крайних случаях, даже взрыву. Поэтому важно соблюдать несколько простых правил, чтобы ваш гаджет прослужил дольше.

Об этом пишет OBOZ.ua.

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Избегайте прямых солнечных лучей

Не оставляйте устройство на приборной панели автомобиля или на пляже — держите его в тени или в сумке, где температура ниже.

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки

Во время восстановления заряда смартфон нагревается естественным образом, поэтому игры или просмотр видео в этот момент только повышают температуру и нагрузку на аккумулятор.

Отключайте ненужные функции

Если Bluetooth, GPS, мобильный интернет или Wi-Fi сейчас не нужны, выключите их. Активируйте энергосберегающий режим — он уменьшит потребление ресурсов процессора.

Избегайте тяжелых приложений и игр

Требовательные к ресурсам приложения существенно нагружают процессор, особенно в жаркий день, что ускоряет перегрев.

Охлаждайте устройство правильно

Если смартфон стал горячим, выключите его и положите в прохладное место. Не кладите гаджет в холодильник: резкий перепад температур вызывает конденсат и может повредить электронику.

Выбирайте чехол с вентиляцией

Некоторые аксессуары мешают отводу тепла. В жару лучше снимать обычные силиконовые или пластиковые чехлы, или использовать модели с перфорацией.

Обновляйте ПО и очищайте кэш

Своевременные обновления прошивки часто оптимизируют энергопотребление, а регулярная очистка кэша снижает излишнюю нагрузку на систему.

Если смартфон перегревается даже без активного использования, вероятно, проблема аппаратная — например, с батареей или процессором. В таком случае стоит обратиться в сервисный центр.

Напомним, недостаток свободной памяти — распространенная проблема среди владельцев как iPhone, так и Android-устройств. Впрочем, существуют простые способы освободить несколько гигабайт без необходимости удалять важные фото или покупать новый смартфон.

Также мы писали, что смартфоны давно стали незаменимыми помощниками в повседневной жизни, однако большинство пользователей обычно использует только базовый функционал. В то же время многие скрытые возможности способны существенно упростить использование устройства, сэкономить время и повысить уровень защиты личных данных, но часто остаются незамеченными.