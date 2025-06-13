Старые смартфоны в новую жизнь — как из них создают дата-центры

Смартфоны разных брендов на столе. Фото: Unsplash

Исследователи из Института компьютерных наук Тартуского университета предлагают неожиданный способ бороться с электронным мусором: перерабатывать устаревшие телефоны в маломощные серверы, которые способны хранить и обрабатывать данные. На создание такой системы нужно лишь около восьми евро на одно устройство.

Об этом пишет TechXplore.

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Как старые телефоны используют для создания дата-центров

Ежегодно в мире выпускают более 1,2 млрд смартфонов. Производство каждого гаджета требует значительных энергоресурсов, природных материалов и сопровождается выбросами углекислого газа. Несмотря на это, пользователи меняют еще вполне исправные телефоны в среднем раз в 2-3 года. Лучшим решением было бы переосмыслить собственные потребительские привычки, впрочем, быстрый прогресс делает предыдущие модели устаревшими, поэтому нужны альтернативные подходы.

Хубер Флорес, Ульрих Норбисрат, Чжиган Инь и Персеверанс Нгой вместе с международными коллегами описали свое решение в журнале IEEE Pervasive Computing.

"Инновации часто начинаются не с новых вещей, а с нового взгляда на знакомые предметы", — объясняет Флорес.

Исследователи показали, что, связав несколько старых смартфонов, можно получить полноценный, хотя и крошечный, дата-центр.

Схема создания крошечного дата-центра из смартфонов. Фото: IEEE Pervasive Computing

На первом этапе в телефонах изъяли батареи и подключили внешнее питание, чтобы избежать возможной утечки химикатов. Четыре устройства поместили в 3D-печатные корпуса и соединили в единый узел. Прототип протестировали под водой: система автоматически считала морские виды, выполняя работу, которую обычно делает водолаз с камерой.

Прототип крошечного дата-центра из смартфонов. Фото: Kadri-Ann Kivastik

В городском пространстве такие "серверы в коробке" могут устанавливать, например, на остановках общественного транспорта. Телефоны собирали бы данные о пассажиропотоке в реальном времени, помогая оптимизировать маршруты и графики движения.

Результаты исследования подтверждают: даже отработанная техника способна приносить пользу, если переосмыслить ее роль.

"Устойчивое развитие — это не только о будущем, но и о настоящем, где вчерашние гаджеты становятся возможностями завтрашнего дня", — добавляет Норбисрат.

Превращая ненужные смартфоны в энергосберегающие дата-центры, мы сокращаем объем отходов и делаем шаг к более экологичной цифровой инфраструктуре.

Напомним, иногда возникает потребность уменьшить зависимость от смартфона, не полностью отказываясь от технологий. В таких случаях хорошим решением могут стать кнопочные телефоны.

Также мы писали, что перегрев смартфона не только снижает его производительность, но и ускоряет износ аккумулятора и может повредить электронику. В критических случаях это грозит даже возгоранием, поэтому стоит придерживаться простых правил пользования.