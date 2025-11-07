Представлено Stream Ring — смарткільце з ШІ для голосових нотаток і керування музикою

Розумне кільце Stream Ring. Фото: Sandbar

Стартап Sandbar показав смарткільце Stream Ring, яке записує голос, робить нотатки та взаємодіє з ШІ. Гаджет також керує відтворенням музики й працює разом із мобільним застосунком.

Про це йдеться на сайті Sandbar.

Читайте також:

Що таке Stream Ring і як воно працює

Stream Ring носять на вказівному пальці. На пласкій поверхні розміщено сенсорну панель: дотик запускає запис, а вбудовані мікрофони достатньо чутливі, щоб розпізнавати навіть шепіт. За замовчуванням мікрофони вимкнені й активуються лише дотиком. Розшифрування записів доступне у фірмовому iOS-застосунку.

У застосунку Stream Ring є чатбот на базі штучного інтелекту, який може спілкуватися з користувачем під час запису думок. Записи зручно організовувати в окремі редаговані нотатки, у тому числі за допомогою ШІ, а також переглядати їх за дні чи тижні. З налаштуванням персоналізації асистент може отримати голос користувача.

Пласка поверхня кільця працює як контролер: нею можна керувати відтворенням та регулювати гучність.

Хто стоїть за Sandbar

Sandbar заснували двоє колишніх співробітників Meta. Генеральний директор Міна Фахмі має досвід у розробці людино-машинних інтерфейсів і працював у Kernel та Magic Leap. Технічний директор Кірак Хонг раніше був у Google, а згодом перейшов до CTRL-Labs, де познайомився з Фахмі, а вже у 2019 році Meta придбала CTRL-Labs. Хонг розробляв нейроінтерфейси для носимих пристроїв корпорації.

Кілька років тому, на тлі зростання популярності великих мовних моделей, Фахмі створив експериментальний застосунок для ведення щоденника та почав вивчати діалоговий апаратний інтерфейс — це й привело до ідеї смарткільця, у яке можна надиктовувати думки "на ходу".

Передзамовлення на Stream Ring уже відкриті: версія в сріблястому виконанні коштує 250 доларів, у золотому — 300 доларів. Початок постачання заплановано на літо 2026 року. Підписка Pro за 10 доларів на місяць надає необмежену кількість чатів і нотаток та ранній доступ до нових функцій, а для тих, хто оформить передзамовлення, вона буде безоплатною протягом трьох місяців.

