Бывшие работники Meta представили кольцо-диктофон Stream Ring

Дата публикации 7 ноября 2025 11:41
обновлено: 10:52
Представлено Stream Ring — смарт-кольцо с ИИ для голосовых заметок и управления музыкой
Умное кольцо Stream Ring. Фото: Sandbar

Стартап Sandbar показал смарт-кольцо Stream Ring, которое записывает голос, делает заметки и взаимодействует с ИИ. Гаджет также управляет воспроизведением музыки и работает вместе с мобильным приложением.

Об этом говорится на сайте Sandbar.

Что такое Stream Ring и как оно работает

Stream Ring носят на указательном пальце. На плоской поверхности размещена сенсорная панель: прикосновение запускает запись, а встроенные микрофоны достаточно чувствительны, чтобы распознавать даже шепот. По умолчанию микрофоны выключены и активируются только прикосновением. Расшифровка записей доступна в фирменном iOS-приложении.

В приложении Stream Ring есть чат-бот на базе искусственного интеллекта, который может общаться с пользователем во время записи мыслей. Записи удобно организовывать в отдельные редактируемые заметки, в том числе с помощью ИИ, а также просматривать их за дни или недели. С настройкой персонализации ассистент может получить голос пользователя.

Плоская поверхность кольца работает как контроллер: ею можно управлять воспроизведением и регулировать громкость.

Кто стоит за Sandbar

Sandbar основали двое бывших сотрудников Meta. Генеральный директор Мина Фахми имеет опыт в разработке человеко-машинных интерфейсов и работал в Kernel и Magic Leap. Технический директор Кирак Хонг ранее был в Google, а затем перешел в CTRL-Labs, где познакомился с Фахми, а уже в 2019 году Meta приобрела CTRL-Labs. Хонг разрабатывал нейроинтерфейсы для носимых устройств корпорации.

Несколько лет назад, на фоне роста популярности больших языковых моделей, Фахми создал экспериментальное приложение для ведения дневника и начал изучать диалоговый аппаратный интерфейс — это и привело к идее смарт-кольца, в которое можно надиктовывать мысли "на ходу".

Предзаказы на Stream Ring уже открыты: версия в серебристом исполнении стоит 250 долларов, в золотом — 300 долларов. Начало поставок запланировано на лето 2026 года. Подписка Pro за 10 долларов в месяц предоставляет неограниченное количество чатов и заметок и ранний доступ к новым функциям, а для тех, кто оформит предзаказ, она будет бесплатной в течение трех месяцев.

гаджеты Meta технологии искусственный интеллект умное кольцо цена
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
