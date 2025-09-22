Видео
Главная Технологии 5 гаджетов, которые действительно способны спасти вашу жизнь

5 гаджетов, которые действительно способны спасти вашу жизнь

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 12:32
Гаджеты, спасшие людей — 5 лучших примеров использования
Смарт-часы Apple Watch Ultra 3 на витрине. Фото: Unsplash

Мы привыкли воспринимать гаджеты как удобства — беспроводные наушники, фитнес-трекеры или умные лампы. Но некоторые устройства — это не просто комфорт, а реальные инструменты безопасности, способные помочь в критический момент.

О пяти таких гаджетах, эффективность которых подтверждена реальными историями, пишет SlashGear.

Читайте также:

Apple Watch

Если у вас iPhone, Apple Watch — один из самых полезных аксессуаров благодаря отслеживанию здоровья, совместимости с аксессуарами и глубокой интеграции в экосистему Apple. Функции Emergency SOS, мониторинг сердечного ритма и Crash Detection неоднократно становились решающими.

Смарт-часы Apple Watch
Смарт-часы Apple Watch на руке. Фото: Unsplash

Новозеландский психиатр Аманда Фоликер обратилась к врачам из-за постоянных предупреждений часов о высоком пульсе и узнала о лейкемии, по словам медиков, еще 48 часов промедления могли быть фатальными.

Инструменты для аварийного выхода из авто

Так называемые "стеклорезы/стеклобои" — компактные и недорогие устройства, которые значительно превышают свою цену пользой. Самый распространенный формат — пружинный металлический шип, разбивающий стекло одним нажатием. Часто внутри также есть лезвие для перерезания ремня безопасности.

Автомобильный брелок-самоспасатель ResQme
Автомобильный брелок-самоубийца ResQme. Фото: Paramedic.ua

Дорожный работник с помощью такого инструмента выбил стекло горящей машины и вытащил водителя Самюэла Орбовича.

LifeVac

Если человек давится, первая помощь — прием Геймлиха и СЛР. Но когда это пожилой человек, ребенок или человек в коляске, ручной отсос LifeVac может стать критически важным.

Спасательное устройство LifeVac
Спасательное устройство LifeVac против удушья. Фото: LifeVac

В Южной Каролине 10-месячный ребенок захлебнулся кусочком блина, посетитель ресторана Мейджор Гиллард принес из авто LifeVac и освободил дыхательные пути малыша.

Устройство работает просто: маска на нос и рот, нажатие — и подъем ручки создает вакуум, который извлекает посторонний предмет.

Швейцарский нож

Культовый карманный мультитул с конца XIX века остается актуальным и сегодня. Модели вроде Huntsman предлагают до 15 функций: лезвие, ножницы, отвертку, открывалку, пилу и т.д.

Швейцарский мультитул Huntsman
Швейцарский мультитул модели Huntsman. Фото: Victorinox

Парамедик освободил женщину от удава, разрезав змею ножом, а в Новой Зеландии врач ампутировал ногу мужчине, зажатому завалами после землетрясения, использовав нож Swiss Army.

Не всегда "красивые" истории, но чрезвычайно убедительные — даже NASA кладет этот мультитул в аварийные наборы астронавтов.

Bluetooth-трекер

В отличие от очевидных "спасательных" устройств, трекеры вроде Apple AirTag или Tile кажутся обыденными. Но их сеть часто помогает в критических поисках.

Bluetooth-брелок Apple AirTag
Bluetooth-трекер AirTag. Фото: Unsplash

Потерянный пес сам пришел на крыльцо хозяина, ведь AirTag на ошейнике помог быстро найти владельца. Также благодаря трекеру спасатели нашли собаку, упавшую в стремительный дождевой канал.

Напомним, мини-устройства кажутся чрезвычайно практичными: они компактные, легкие и созданы для решения ежедневных мелких задач. Однако на практике немало таких "карманных" гаджетов оказываются почти ненужными — их функциональность ограничена, а польза минимальна.

Также мы писали, что Samsung прошла значительный путь в развитии мобильных технологий — от элегантных тонких "раскладушек" до современных складных смартфонов, которые меняют само представление о возможностях телефона. Некоторые гаджеты стали настоящими вехами не только для компании, но и для всей индустрии.


Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
