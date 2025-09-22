Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Відео

5 гаджетів, які дійсно здатні врятувати життя людини

Дата публікації: 22 вересня 2025 12:32
Які гаджети реально рятують життя — 5 прикладів
Смартгодинник Apple Watch Ultra 3 на вітрині. Фото: Unsplash

Ми звикли сприймати гаджети як зручності — бездротові навушники, фітнес-трекери чи розумні лампи. Та деякі пристрої — це не просто комфорт, а реальні інструменти безпеки, здатні допомогти у критичний момент.

Про п'ять таких гаджетів, ефективність яких підтверджена реальними історіями, пише SlashGear.

Читайте також:

Apple Watch

Якщо у вас iPhone, Apple Watch — один із найкорисніших аксесуарів завдяки відстеженню здоров'я, сумісності з аксесуарами та глибокій інтеграції в екосистему Apple. Функції Emergency SOS, моніторинг серцевого ритму та Crash Detection неодноразово ставали вирішальними.

Смарт-часы Apple Watch
Смартгодинник Apple Watch на руці. Фото: Unsplash

Новозеландський психіатр Аманда Фолікер звернулася до лікарів через постійні попередження годинника про високий пульс і дізналася про лейкемію, за словами медиків, ще 48 годин зволікання могли бути фатальними.

Інструменти для аварійного виходу з авто

Так звані "склорізи/склобої" — компактні та недорогі пристрої, які значно перевищують свою ціну користю. Найпоширеніший формат — пружинний металевий шип, що розбиває скло одним натисканням. Часто всередині також є лезо для перерізання ременя безпеки.

Автомобильный брелок-самоспасатель ResQme
Автомобільний брелок-саморятівник ResQme. Фото: Paramedic.ua

Дорожній працівник за допомогою такого інструмента вибив скло машини, що палала, та витягнув водія Самюела Орбовіча.

LifeVac

Якщо людина давиться, перша допомога — прийом Геймліха та СЛР. Але коли це літня людина, дитина чи людина у візку, ручний відсмоктувач LifeVac може стати критично важливим.

Спасательное устройство LifeVac
Рятувальний пристрій LifeVac проти задухи. Фото: LifeVac

У Південній Кароліні 10-місячна дитина захлинулася шматочком млинця, відвідувач ресторану Мейджор Гіллард приніс з авто LifeVac і звільнив дихальні шляхи малюка.

Пристрій працює просто: маска на ніс і рот, натискання — і підйом ручки створює вакуум, який витягує сторонній предмет.

Швейцарський ніж

Культовий кишеньковий мультитул із кінця XIX століття лишається актуальним і сьогодні. Моделі на кшталт Huntsman пропонують до 15 функцій: лезо, ножиці, викрутку, відкривачку, пилку тощо.

Швейцарский мультитул Huntsman
Швейцарський мультитул моделі Huntsman. Фото: Victorinox

Парамедик звільнив жінку від удава, розрізавши змію ножем, а у Новій Зеландії лікар ампутував ногу чоловікові, затиснутому завалами після землетрусу, використавши ніж Swiss Army.

Не завжди "красиві" історії, але надзвичайно переконливі — навіть NASA кладе цей мультитул до аварійних наборів астронавтів.

Bluetooth-трекер

На відміну від очевидних "рятувальних" пристроїв, трекери на кшталт Apple AirTag чи Tile здаються буденними. Та їхня мережа часто допомагає у критичних пошуках.

Bluetooth-брелок Apple AirTag
Bluetooth-трекер AirTag. Фото: Unsplash

Загублений пес сам прийшов на ґанок господаря, адже AirTag на нашийнику допоміг швидко знайти власника. Також завдяки трекеру рятувальники знайшли собаку, що впала у стрімкий дощовий канал.

Нагадаємо, мініпристрої здаються надзвичайно практичними: вони компактні, легкі та створені для вирішення щоденних дрібних завдань. Проте на практиці чимало таких "кишенькових" гаджетів виявляються майже непотрібними — їхня функціональність обмежена, а користь мінімальна.

Також ми писали, що Samsung пройшла значний шлях у розвитку мобільних технологій — від елегантних тонких "розкладачок" до сучасних складаних смартфонів, які змінюють саме уявлення про можливості телефону. Деякі гаджети стали справжніми віхами не лише для компанії, а й для всієї індустрії.

здоров'я гаджети Apple Watch пристрій інструменти
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
