Україна
Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 16:32
Чому варто перейти на кнопковий телефон у 2026 році — 3 причини покинути Android
Кнопкові телефони знову набирають популярність. Фото: Unsplash

Все більше людей замислюються, як рідше "залипати" в смартфоні, але не хочуть повністю відмовлятися від звичних цифрових сервісів. Одним із компромісів стають кнопкові телефони, зокрема моделі на базі Android.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому кнопкові телефони знову набирають популярність.

Читайте також:

Заряджати доводиться рідше

Навіть максимально "функціональний" кнопковий телефон зазвичай споживає менше енергії, ніж смартфон. У таких пристроях немає великих дисплеїв із підвищеною частотою оновлення та "важкого" програмного забезпечення, а тривале сидіння в TikTok для цього формату не є типовим сценарієм.

Скільки саме протримається батарея, залежить від конкретної моделі. Оскільки прості програми споживають небагато, у компактному корпусі може стояти батарея меншої місткості, ніж у сучасних смартфонах. Водночас окремі моделі здатні працювати без підзарядки близько тижня, інші — кілька днів, але загалом заряджати їх доводиться рідше.

Поміститься в будь-яку кишеню

Смартфони з кожним поколінням стають більшими, і носити їх у кишені одягу інколи незручно — вони можуть ледь вміщатися. Через це інколи доводиться зважати на місткість кишень під час вибору речей.

Кнопковий телефон, навпаки, не створює такої проблеми. Він компактніший, зручніше лежить у руці, ним легше керувати, і його простіше брати із собою на активні заняття на кшталт пробіжки.

Менше додатків — менше цифрових слідів

На тлі персоналізованої реклами та збору даних у смартфонах частина людей шукає пристрої з простішим набором можливостей.

Водночас деякі кнопкові телефони на Android можуть підтримувати месенджери на кшталт WhatsApp чи Messenger, які належать великим технологічним компаніям, тож повністю "приватними" такі моделі назвати складно. Але через відсутність більшості популярних застосунків подібні телефони здатні збирати про користувача менше даних, ніж типовий смартфон.

На тлі цього частина користувачів інакше дивиться на звичні смартфони. Персоналізована реклама на Android може мати занадто "влучний" вигляд, адже формується на основі використання застосунків і взаємодій у сервісах.

Крім того, Android містить малопомітні параметри, що можуть пришвидшувати розряд акумулятора навіть тоді, коли смартфон майже не використовується. Дозволи на фонову роботу, часті сканування та постійна активність сенсорів впливають і на автономність, і на приватність.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
