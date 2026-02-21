Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Кнопочные телефоны снова в моде — почему стоит перейти на них

Кнопочные телефоны снова в моде — почему стоит перейти на них

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 16:32
Почему снова выбирают кнопочные телефоны — 3 причины перейти на них в 2026 году
Кнопочные телефоны снова набирают популярность. Фото: Unsplash

Усталость от бесконечных уведомлений и привычки проводить часы в смартфоне заставляет людей искать более "спокойный" формат связи. На этом фоне снова вспоминают о кнопочных телефонах — в том числе о моделях на базе Android.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему кнопочные телефоны снова набирают популярность.

Реклама
Читайте также:

Заряжать приходится реже

Даже максимально "функциональный" кнопочный телефон обычно потребляет меньше энергии, чем смартфон. В таких устройствах нет больших дисплеев с повышенной частотой обновления и "тяжелого" программного обеспечения, а длительное сидение в TikTok для этого формата не является типичным сценарием.

Сколько именно продержится батарея, зависит от конкретной модели. Поскольку простые приложения потребляют немного, в компактном корпусе может стоять батарея меньшей емкости, чем в современных смартфонах. В то же время отдельные модели способны работать без подзарядки около недели, другие — несколько дней, но в целом заряжать их приходится реже.

Поместится в любой карман

Смартфоны с каждым поколением становятся больше, и носить их в кармане одежды иногда неудобно — они могут едва помещаться. Поэтому иногда приходится учитывать вместимость карманов при выборе вещей.

Кнопочный телефон, наоборот, не создает такой проблемы. Он компактнее, удобнее лежит в руке, им легче управлять, и его проще брать с собой на активные занятия вроде пробежки.

Меньше приложений — меньше цифровых следов

На фоне персонализированной рекламы и сбора данных в смартфонах часть людей ищет устройства с более простым набором возможностей.

В то же время некоторые кнопочные телефоны на Android могут поддерживать мессенджеры вроде WhatsApp или Messenger, которые принадлежат крупным технологическим компаниям, поэтому полностью "частными" такие модели назвать сложно. Но из-за отсутствия большинства популярных приложений подобные телефоны способны собирать о пользователе меньше данных, чем типичный смартфон.

На фоне этого часть пользователей иначе смотрит на привычные смартфоны. Персонализированная реклама на Android может выглядеть слишком "метко", ведь формируется на основе использования приложений и взаимодействий в сервисах.

Кроме того, Android содержит малозаметные параметры, которые могут ускорять разряд аккумулятора даже тогда, когда смартфон почти не используется. Разрешения на фоновую работу, частые сканирования и постоянная активность сенсоров влияют и на автономность, и на приватность.

Android технологии смартфон кнопочные телефоны приватность автономность
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации