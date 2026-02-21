Почему снова выбирают кнопочные телефоны — 3 причины перейти на них в 2026 году

Кнопочные телефоны снова набирают популярность. Фото: Unsplash

Усталость от бесконечных уведомлений и привычки проводить часы в смартфоне заставляет людей искать более "спокойный" формат связи. На этом фоне снова вспоминают о кнопочных телефонах — в том числе о моделях на базе Android.

Заряжать приходится реже

Даже максимально "функциональный" кнопочный телефон обычно потребляет меньше энергии, чем смартфон. В таких устройствах нет больших дисплеев с повышенной частотой обновления и "тяжелого" программного обеспечения, а длительное сидение в TikTok для этого формата не является типичным сценарием.

Сколько именно продержится батарея, зависит от конкретной модели. Поскольку простые приложения потребляют немного, в компактном корпусе может стоять батарея меньшей емкости, чем в современных смартфонах. В то же время отдельные модели способны работать без подзарядки около недели, другие — несколько дней, но в целом заряжать их приходится реже.

Поместится в любой карман

Смартфоны с каждым поколением становятся больше, и носить их в кармане одежды иногда неудобно — они могут едва помещаться. Поэтому иногда приходится учитывать вместимость карманов при выборе вещей.

Кнопочный телефон, наоборот, не создает такой проблемы. Он компактнее, удобнее лежит в руке, им легче управлять, и его проще брать с собой на активные занятия вроде пробежки.

Меньше приложений — меньше цифровых следов

На фоне персонализированной рекламы и сбора данных в смартфонах часть людей ищет устройства с более простым набором возможностей.

В то же время некоторые кнопочные телефоны на Android могут поддерживать мессенджеры вроде WhatsApp или Messenger, которые принадлежат крупным технологическим компаниям, поэтому полностью "частными" такие модели назвать сложно. Но из-за отсутствия большинства популярных приложений подобные телефоны способны собирать о пользователе меньше данных, чем типичный смартфон.

На фоне этого часть пользователей иначе смотрит на привычные смартфоны. Персонализированная реклама на Android может выглядеть слишком "метко", ведь формируется на основе использования приложений и взаимодействий в сервисах.

Кроме того, Android содержит малозаметные параметры, которые могут ускорять разряд аккумулятора даже тогда, когда смартфон почти не используется. Разрешения на фоновую работу, частые сканирования и постоянная активность сенсоров влияют и на автономность, и на приватность.