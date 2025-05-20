Знову в моді — 5 переваг кнопкових телефонів перед смартфонами

Кнопковий телефон HMD. Фото: Unsplash

У добу надшвидкісного інтернету та потужних камер у смартфонах кнопкові телефони здаються відгомоном минулого. Та попри це, попит на прості апарати не зникає, а їхні переваги актуальні як ніколи. Ці пристрої коштують від 500 гривень, а головне — мають низку переваг, про які часто забувають на тлі блиску сучасних гаджетів.

Про це пише iTechua.

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В чому перевага кнопкових телефонів перед сучасними смартфонами

Одним із головних плюсів кнопкових телефонів є відсутність доступу до інтернету, що зводить до мінімуму цифрові загрози. На таких пристроях немає шкідливого програмного забезпечення, яке може перехоплювати SMS, красти банківські коди або отримувати доступ до ваших облікових записів. Важливо лише переконатися, що конкретна модель не підтримує встановлення додатків або вихід у мережу.

Витривалість — ще один вагомий аргумент. Скляні екрани сучасних смартфонів дуже вразливі до падінь, а кнопкові телефони здатні працювати навіть із пошкодженим дисплеєм. Їх можна використовувати на дотик, вони менші за розміром і ідеально підходять як резервний варіант у дорозі чи для екстремальних умов.

Автономність таких пристроїв також вражає. Простота операційної системи та низьке енергоспоживання дозволяють багатьом моделям працювати до тижня без підзарядки. Це особливо зручно у подорожах або ситуаціях, коли немає можливості часто заряджати телефон. Якщо обрати варіант із сучасним USB Type-C, не доведеться турбуватися і про сумісність кабелів.

Ще одна перевага — контроль над інформаційним фоном. Кнопковий телефон не відволікає push-сповіщеннями, відео чи соцмережами. Це дозволяє зосередитися на реальності, знизити стрес і дати очам відпочити від екранів.

Також не варто забувати про простоту використання таких пристроїв, що особливо актуально для людей старшого віку. Кнопкові телефони мають мінімум пунктів у меню, не мають жодних сенсорних кнопок і можуть похвалитися хорошою якістю зв'язку в сільській місцевості.

Нагадаємо, у період з 1980-х до 2000-х років компанія Nokia неодноразово змінювала уявлення про мобільні пристрої, пропонуючи сміливі інновації та легендарну витривалість корпусів. Багато з її моделей стали справжніми іконами свого часу, здобули величезну популярність і залишили помітний слід в історії мобільних технологій.

Також ми писали, що у другій половині 2000-х прилавки українських магазинів рясніли кнопковими телефонами — "цеглинками", "слайдерами" та "розкладачками", кожен із яких мав свій стиль і прихильників. Зі зростанням популярності смартфонів ці формати поступово зникли, але варто лише почути знайомий звук кришки або стару мелодію виклику — й ностальгія миттєво повертає нас у часи, коли телефон тримав заряд тижнями й бездоганно переживав падіння на бетон.