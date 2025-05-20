Снова в моде — 5 преимуществ кнопочных телефонов перед смартфонами

Кнопочный телефон HMD. Фото: Unsplash

В эпоху сверхскоростного интернета и мощных камер в смартфонах кнопочные телефоны кажутся отголоском прошлого. Но несмотря на это, спрос на простые аппараты не исчезает, а их преимущества актуальны как никогда. Эти устройства стоят от 500 гривен, а главное — имеют ряд преимуществ, о которых часто забывают на фоне блеска современных гаджетов.

Об этом пишет iTechua.

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В чем преимущество кнопочных телефонов перед современными смартфонами

Одним из главных плюсов кнопочных телефонов является отсутствие доступа к интернету, что сводит к минимуму цифровые угрозы. На таких устройствах нет вредоносного программного обеспечения, которое может перехватывать SMS, воровать банковские коды или получать доступ к вашим учетным записям. Важно лишь убедиться, что конкретная модель не поддерживает установку приложений или выход в сеть.

Выносливость — еще один весомый аргумент. Стеклянные экраны современных смартфонов очень уязвимы к падениям, а кнопочные телефоны способны работать даже с поврежденным дисплеем. Их можно использовать на ощупь, они меньше по размеру и идеально подходят как резервный вариант в дороге или для экстремальных условий.

Автономность таких устройств также впечатляет. Простота операционной системы и низкое энергопотребление позволяют многим моделям работать до недели без подзарядки. Это особенно удобно в путешествиях или ситуациях, когда нет возможности часто заряжать телефон. Если выбрать вариант с современным USB Type-C, не придется беспокоиться и о совместимости кабелей.

Еще одно преимущество — контроль над информационным фоном. Кнопочный телефон не отвлекает push-уведомлениями, видео или соцсетями. Это позволяет сосредоточиться на реальности, снизить стресс и дать глазам отдохнуть от экранов.

Также не стоит забывать о простоте использования таких устройств, что особенно актуально для людей старшего возраста. Кнопочные телефоны имеют минимум пунктов в меню, не имеют никаких сенсорных кнопок и могут похвастаться хорошим качеством связи в сельской местности.

Напомним, в период с 1980-х до 2000-х годов компания Nokia неоднократно меняла представление о мобильных устройствах, предлагая смелые инновации и легендарную выносливость корпусов. Многие из ее моделей стали настоящими иконами своего времени, обрели огромную популярность и оставили заметный след в истории мобильных технологий.

Также мы писали, что во второй половине 2000-х прилавки украинских магазинов пестрели кнопочными телефонами — "кирпичиками", "слайдерами" и "раскладушками", каждый из которых имел свой стиль и поклонников. С ростом популярности смартфонов эти форматы постепенно исчезли, но стоит лишь услышать знакомый звук крышки или старую мелодию вызова — и ностальгия мгновенно возвращает нас во времена, когда телефон держал заряд неделями и безупречно переживал падение на бетон.