DeepSeek підозрює США у масштабній кібератаці — дата збігається з релізом ШІ-моделі

Смартфон з відкритим додатком DeepSeek. Фото: Unsplash

Китайський ШІ-стартап DeepSeek став ціллю для американських хакерів, які здійснили масштабну кібератаку на компанію, за даними CCTV. Що цікаво, дата атаки та виходу моделі R1 збігаються.

Про це пише Interesting Engineering.

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Коли розпочалася атака та який був її масштаб

Розпочалося все 3 січня і досягло піку в понеділок і вівторок, коли DeepSeek зазнав масованих brute-force атак з IP-адрес, зареєстрованих у США. Напад стався невдовзі після запуску нової ШІ-моделі.

Кібератака відбувалася у кілька етапів. Спочатку DeepSeek зазнав DDoS-атак, які, за інформацією South China Morning Post, спричинили перевантаження серверів і порушення стабільної роботи платформи.

Згодом атака переросла у brute-force зломи — метод, що передбачає систематичний підбір логінів і паролів для отримання доступу до системи. Експерти з XLab повідомили, що атаки ставали дедалі складнішими та масштабнішими.

Вони припускають, що нападники намагалися проникнути в систему DeepSeek та отримати доступ до її ШІ-моделі.

Водночас звіт XLab засвідчив, що атаки йшли не лише з США, а й із Сінгапуру, Нідерландів, Німеччини та навіть Китаю.

Через постійні атаки DeepSeek ухвалив рішення обмежити реєстрацію нових користувачів лише для власників мобільних номерів материкового Китаю.

Кібератака збіглася з релізом 10 січня нової відкритої ШІ-моделі DeepSeek-R1, яка отримала позитивні відгуки за конкурентоспроможність та нижчу вартість порівняно з американськими аналогами. Такі досягнення привернули увагу світової ШІ-спільноти та, за деякими даними, викликали занепокоєння серед американських політиків.

Нагадаємо, OpenAI звинуватила DeepSeek у незаконному використанні даних для навчання своїх ШІ-моделей. Попри це, американська компанія неодноразово сама порушувала авторські права.

Також ми писали, що компанія DeepSeek зараз перебуває під слідством США та Європи. Через ситуацію з масовим витоком конфіденційних даних в Італії додаток вже видалили з App Store.