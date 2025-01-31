DeepSeek подозревает США в масштабной кибератаке — дата совпадает с релизом ИИ-модели

Смартфон с открытым приложением DeepSeek. Фото: Unsplash

Китайский ИИ-стартап DeepSeek стал целью для американских хакеров, которые совершили масштабную кибератаку на компанию, по данным CCTV. Что интересно, дата атаки и выхода модели R1 совпадают.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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Началось все 3 января и достигло пика в понедельник и вторник, когда DeepSeek подвергся массированным brute-force атакам с IP-адресов, зарегистрированных в США. Нападение произошло вскоре после запуска новой ИИ-модели.

Кибератака происходила в несколько этапов. Сначала DeepSeek подвергся DDoS-атакам, которые, по информации South China Morning Post, вызвали перегрузку серверов и нарушение стабильной работы платформы.

Впоследствии атака переросла в brute-force взломы — метод, предусматривающий систематический подбор логинов и паролей для получения доступа к системе. Эксперты из XLab сообщили, что атаки становились все более сложными и масштабными.

Они предполагают, что нападавшие пытались проникнуть в систему DeepSeek и получить доступ к ее ИИ-модели.

В то же время отчет XLab показал, что атаки шли не только из США, но и из Сингапура, Нидерландов, Германии и даже Китая.

Из-за постоянных атак DeepSeek принял решение ограничить регистрацию новых пользователей только для владельцев мобильных номеров материкового Китая.

Кибератака совпала с релизом 10 января новой открытой ИИ-модели DeepSeek-R1, которая получила положительные отзывы за конкурентоспособность и более низкую стоимость по сравнению с американскими аналогами. Такие достижения привлекли внимание мирового ИИ-сообщества и, по некоторым данным, вызвали беспокойство среди американских политиков.

Напомним, OpenAI обвинила DeepSeek в незаконном использовании данных для обучения своих ИИ-моделей. Несмотря на это, американская компания неоднократно сама нарушала авторские права.

Также мы писали, что компания DeepSeek сейчас находится под следствием США и Европы. Из-за ситуации с массовой утечкой конфиденциальных данных в Италии приложение уже удалили из App Store.