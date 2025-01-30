DeepSeek під загрозою блокування — додаток видаляють з App Store у США та Європі

Смартфон із додатком DeepSeek. Фото: Unsplash

DeepSeek опинився в центрі розслідувань у США та Європі через занепокоєння щодо конфіденційності даних. В Італії додаток вже зник з App Store, і є ймовірність, що це повториться в інших країнах.

Про це пише 9to5Mac.

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Що таке DeepSeek

DeepSeek — це чатбот на основі штучного інтелекту, розроблений у Китаї. Його тести показали продуктивність, що конкурує з найкращими моделями у світі. Експерти підтвердили ці результати, зазначивши, що китайським розробникам вдалося досягти такого рівня при значно менших витратах, ніж у компаній США.

Додаток швидко став найпопулярнішим в App Store, викликавши занепокоєння щодо завищеної оцінки американських ШІ-компаній. Раніше вважалося, що висока вартість розробки великих мовних моделей (LLM) дає перевагу OpenAI, Google і Meta, а попит на GPU від Nvidia залишатиметься стабільним. Проте DeepSeek поставив ці припущення під сумнів, що спричинило падіння акцій кількох технологічних компаній.

Які проблеми з конфіденційністю

Як і більшість ШІ-чатботів, DeepSeek може використовувати взаємодії з користувачами для навчання моделей, що викликає питання щодо безпеки персональних даних.

Факт китайського походження додатка лише підсилив побоювання. Reuters повідомляє, що італійський регулятор у сфері захисту даних (Garante) звернувся до компанії з вимогою пояснити, які персональні дані збираються, звідки вони отримуються, з якою метою використовуються та на якій юридичній основі. Також постало питання, чи зберігаються дані в Китаї. Відповісти на ці запитання розробникам дали 20 днів.

Паралельно у США DeepSeek також потрапив під увагу влади. Представники Білого дому заявили, що Рада національної безпеки розглядає можливі загрози, пов’язані з додатком.

Після звернення італійського регулятора DeepSeek зник з App Store і Google Play в Італії. Наразі невідомо, чи це було рішення самих платформ, чи розробників.

Крім Італії, питання про дотримання правил конфіденційності порушило також ірландське агентство із захисту даних. Оскільки GDPR (Загальний регламент про захист даних) охоплює всі 27 країн ЄС та три держави Європейської економічної зони, у разі негативного висновку додаток можуть заборонити у 30 країнах.

Чи є DeepSeek винятком

Проблема конфіденційності не нова для генеративних ШІ-сервісів. Багато чатботів мають подібну політику збору даних, однак китайські компанії традиційно викликають більше недовіри, ніж американські.

Apple Intelligence є винятком — сервіс не використовує дані користувачів для навчання. Крім того, угода Apple з OpenAI гарантує, що ChatGPT також не зберігає дані, якщо ним користуватися через Siri. Це робить використання ChatGPT через Siri найбезпечнішим варіантом серед популярних ШІ-рішень.

Нагадаємо, китайський ШІ-стартап DeepSeek сколихнув Кремнієву долину. Компанія випустила ШІ-моделі, які виявилися дешевшими та потужнішими за флагманські рішення OpenAI. Вона, своєю чергою, звинувачує Китай у незаконному використанні даних.

Також ми писали, що OpenAI звинуватила DeepSeek у викраденні технологій. Попри це, сам американський флагман неодноразово стикався з позовами через порушення авторських прав.