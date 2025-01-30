DeepSeek под угрозой блокировки — приложение удаляют из App Store в США и Европе

Смартфон с приложением DeepSeek. Фото: Unsplash

DeepSeek оказался в центре расследований в США и Европе из-за беспокойства о конфиденциальности данных. В Италии приложение уже исчезло из App Store, и есть вероятность, что это повторится в других странах.

Об этом пишет 9to5Mac.

Читайте также:

Что такое DeepSeek

DeepSeek — это чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный в Китае. Его тесты показали производительность, конкурирующую с лучшими моделями в мире. Эксперты подтвердили эти результаты, отметив, что китайским разработчикам удалось достичь такого уровня при значительно меньших затратах, чем у компаний США.

Приложение быстро стало самым популярным в App Store, вызвав беспокойство относительно завышенной оценки американских ИИ-компаний. Ранее считалось, что высокая стоимость разработки больших языковых моделей (LLM) дает преимущество OpenAI, Google и Meta, а спрос на GPU от Nvidia будет оставаться стабильным. Однако DeepSeek поставил эти предположения под сомнение, что повлекло падение акций нескольких технологических компаний.

Какие проблемы с конфиденциальностью

Как и большинство ИИ-чат-ботов, DeepSeek может использовать взаимодействия с пользователями для обучения моделей, что вызывает вопросы относительно безопасности персональных данных.

Факт китайского происхождения приложения лишь усилил опасения. Reuters сообщает, что итальянский регулятор в сфере защиты данных (Garante) обратился к компании с требованием объяснить, какие персональные данные собираются, откуда они получаются, с какой целью используются и на какой юридической основе. Также встал вопрос, хранятся ли данные в Китае. Ответить на эти вопросы разработчикам дали 20 дней.

Параллельно в США DeepSeek также попал под внимание властей. Представители Белого дома заявили, что Совет национальной безопасности рассматривает возможные угрозы, связанные с приложением.

После обращения итальянского регулятора DeepSeek исчез из App Store и Google Play в Италии. Пока неизвестно, было ли это решение самих платформ или разработчиков.

Кроме Италии, вопрос о соблюдении правил конфиденциальности подняло также ирландское агентство по защите данных. Поскольку GDPR (Общий регламент о защите данных) охватывает все 27 стран ЕС и три государства Европейской экономической зоны, в случае отрицательного заключения приложение могут запретить в 30 странах.

Является ли DeepSeek исключением

Проблема конфиденциальности не нова для генеративных ИИ-сервисов. Многие чат-боты имеют подобную политику сбора данных, однако китайские компании традиционно вызывают больше недоверия, чем американские.

Apple Intelligence является исключением — сервис не использует данные пользователей для обучения. Кроме того, соглашение Apple с OpenAI гарантирует, что ChatGPT также не сохраняет данные, если им пользоваться через Siri. Это делает использование ChatGPT через Siri самым безопасным вариантом среди популярных ИИ-решений.

Напомним, китайский ИИ-стартап DeepSeek всколыхнул Кремниевую долину. Компания выпустила ИИ-модели, которые оказались дешевле и мощнее флагманских решений OpenAI. Она, в свою очередь, обвиняет Китай в незаконном использовании данных.

Также мы писали, что OpenAI обвинила DeepSeek в краже технологий. Несмотря на это, сам американский флагман неоднократно сталкивался с исками из-за нарушения авторских прав.