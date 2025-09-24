У мережі порівняли камери iPhone 17 Pro та Galaxy S25 Ultra — хто знімає краще

Чоловік тримає в руках смартфони Apple iPhone 17 Pro Max та Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: кадр з відео/YouTube

У мережі блогери вже встигли порівняти можливості знімання двох камерафонів — Samsung Galaxy S25 Ultra та новинки Apple iPhone 17 Pro Max. Обидва флагмани дуже сильні у фото й відео, але роблять ставку на різні речі — це добре видно в нічних сценах, портретах і на великому зумі.

Про це йдеться у відео SuperSaf на YouTube.

Хто переміг у битві камер

У темряві основна й телефото камери iPhone 17 Pro Max частіше дають чистіший та різкіший кадр із кращим балансом світла. Стабілізація відео стабільніша як на тиловій, так і на фронтальній камері, а попередній перегляд уночі світліший — легше кадрувати. Нова ширша селфі-камера з кращим HDR, портрети на 4x мають переконливіший вигляд, а "Фотостилі" дозволяють налаштувати вигляд знімка навіть після знімання.

Далекий денний зум (20x-40x) поступається за чистотою дрібних деталей і відсутній режим знімання відео у 8K, на відміну від Samsung.

Порівняння камер iPhone 17 Pro Max та Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: кадр з відео/YouTube

Окремі 3x і 5x модулі Samsung Galaxy S25 Ultra дають більше варіантів для портретів і знімання на середніх фокусах. На 20x-40x удень Samsung частіше читає дрібний текст і тримає різкість, також є можливість знімати 8K-відео одразу з трьох камер. Потужні ШІ-інструменти допомагають у складній ретуші, а у шумному середовищі звук інколи чистіший завдяки "Audio Eraser".

Уночі на Samsung більше шуму й пересвітів на основній/телефото камері, а на ультраширокій під час ходьби можливі "джитери". Попередній перегляд у темряві темніший, тому знімати складніше.

Як і завжди, беззаперечного переможця немає. Обидва смартфони чудово справляються в різних умовах. Якщо й виділяти когось серед них, то якщо для вас важлива якість нічних знімків, стабільне відеознімання та селфі — iPhone 17 Pro Max чудовий вибір. Якщо ж ви часто робите портретні знімки, користуєтеся потужним зумом вдень і цінуєте ШІ-інструменти, Samsung Galaxy S25 Ultra — ваш вибір.

Нагадаємо, навіть у простому, на перший погляд, інтерфейсі камери iPhone приховано чимало інструментів, здатних зробити фотографування зручнішим і результативнішим. Використання цих прийомів дозволяє знімати тихіше, швидше та акуратніше — і все це без встановлення сторонніх застосунків.

Також ми писали, що в мережі вже з'явилися перші враження користувачів і приклади знімків на iPhone 17 Pro. Зокрема, опубліковано порівняння фото з телеоб'єктивів iPhone 17 Pro та iPhone 16 Pro: новинка демонструє 8-кратний "майже оптичний" зум проти стандартного 5-кратного оптичного у попередника.