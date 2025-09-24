Видео
Главная Технологии iPhone 17 Pro Max или Galaxy S25 Ultra — чья камера лучше

iPhone 17 Pro Max или Galaxy S25 Ultra — чья камера лучше

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 14:24
В сети сравнили камеры iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra — кто победил
Мужчина держит в руках смартфоны Apple iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: кадр из видео/YouTube

В сети блогеры уже успели сравнить возможности съемки двух камерафонов — Samsung Galaxy S25 Ultra и новинки Apple iPhone 17 Pro Max. Оба флагмана очень сильны в фото и видео, но делают ставку на разные вещи — это хорошо видно в ночных сценах, портретах и на большом зуме.

Об этом говорится в видео SuperSaf на YouTube.

Читайте также:

Кто победил в битве камер

В темноте основная и телефото камеры iPhone 17 Pro Max чаще дают более чистый и резкий кадр с лучшим балансом света. Стабилизация видео стабильнее как на тыловой, так и на фронтальной камере, а предварительный просмотр ночью светлее — легче кадрировать. Новая более широкая селфи-камера с лучшим HDR, портреты на 4x выглядят убедительнее, а "Фотостили" позволяют настроить вид снимка даже после съемки.

Дальний дневной зум (20x-40x) уступает по чистоте мелких деталей и отсутствует режим съемки видео в 8K, в отличие от Samsung.

    Сравнение камер iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: кадр из видео/YouTube
    Сравнение камер iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: кадр из видео/YouTube
    Сравнение камер iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: кадр из видео/YouTube
    Сравнение камер iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: кадр из видео/YouTube
    Сравнение камер iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: кадр из видео/YouTube
    Сравнение камер iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: кадр из видео/YouTube
Отдельные 3x и 5x модули Samsung Galaxy S25 Ultra дают больше вариантов для портретов и съемки на средних фокусах. На 20x-40x днем Samsung чаще читает мелкий текст и держит резкость, также есть возможность снимать 8K-видео сразу с трех камер. Мощные ИИ-инструменты помогают в сложной ретуши, а в шумной среде звук иногда чище благодаря "Audio Eraser".

Ночью на Samsung больше шума и пересветов на основной/телефото камере, а на ультраширокой во время ходьбы возможны "джитеры". Предварительный просмотр в темноте темнее, поэтому снимать сложнее.

Как и всегда, безоговорочного победителя нет. Оба смартфона прекрасно справляются в разных условиях. Если и выделять кого-то среди них, то если для вас важно качество ночных снимков, стабильная видеосъемка и селфи — iPhone 17 Pro Max отличный выбор. Если же вы часто делаете портретные снимки, пользуетесь мощным зумом днем и цените ИИ-инструменты, Samsung Galaxy S25 Ultra — ваш выбор.

Напомним, даже в простом, на первый взгляд, интерфейсе камеры iPhone скрыто немало инструментов, способных сделать фотографирование более удобным и результативным. Использование этих приемов позволяет снимать тише, быстрее и аккуратнее — и все это без установки сторонних приложений.

Также мы писали, что в сети уже появились первые впечатления пользователей и примеры снимков на iPhone 17 Pro. В частности, опубликовано сравнение фото с телеобъективов iPhone 17 Pro и iPhone 16 Pro: новинка демонстрирует 8-кратный "почти оптический" зум против стандартного 5-кратного оптического у предшественника.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
