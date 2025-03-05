Суд відхилив вимогу Ілона Маска зупинити комерціалізацію OpenAI — деталі

Ілон Маск. Фото: Evelyn Hockstein/REUTERS

У вівторок, 4 березня, окружний суддя США відхилила прохання Ілона Маска про судову заборону, яка б негайно призупинила перетворення компанії OpenAI на комерційну організацію. Натомість заява Маска про заборону реструктуризувати виробника ChatGPT буде розглянута восени.

Про це пише Bloomberg.

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Що відомо про рішення судді

У своєму наказі вона зазначила, що хоче швидко вирішити претензії Маска, враховуючи суспільний інтерес, що стоїть на кону. Також вона врахувала потенційну шкоду у разі конвертації компанії всупереч закону.

Вибір часу на осінь є дуже важливим, оскільки OpenAI вже веде переговори для отримання дозволів на конвертацію від чиновників у Делавері та Каліфорнії, а цей процес буде, очікувано, складним.

"Ми раді, що суд запропонував прискорений розгляд основних позовів у цій справі, які, за його словами, представляють "нагальні" питання, що становлять інтерес для громадськості", — зазначив Марк Тоберофф, адвокат Маска, в електронному листі.

Рішення суду з'явилося невдовзі після того, як OpenAI відхилила пропозицію Ілона Маска про поглинання компанії за 97,4 млрд доларів. Сем Альтман, головний виконавчий директор компанії OpenAI, заявив, що ця пропозиція є спробою зупинити розвиток компанії, оскільки вона конкурує зі стартапом Маска, xAI.

OpenAI привітала рішення судді відхилити судову заборону.

"Завжди йшлося про конкуренцію. Власні електронні листи Ілона показують, що він хотів приєднати комерційний OpenAI до Tesla. Це було б чудово для його особистої вигоди, але не для нашої місії або інтересів США", — йдеться у заяві компанії.

Що передувало судовій боротьбі Ілона Маска та Сема Альтмана

Перші позови Ілон Маск подав у 2024 році, звинувативши OpenAI у невиконанні своїх обіцянок, які надав Альтман, коли вони разом працювали над запуском компанії у 2015 році. Він стверджував, що стартап відмовився від благодійної мети, прийнявши інвестиції на мільярди доларів від Microsoft з 2019 року, через рік після того, як Маск залишив раду директорів OpenAI.

У Федеральній торговій комісії США виникли занепокоєння щодо інвестицій Microsoft в OpenAI у розмірі 13 млрд доларів, що технологічний гігант може поширити своє домінування в хмарних обчисленнях на ринку штучного інтелекту, що швидко розвивається.

Зараз японська інвестиційна компанія SoftBank Group Corp. веде переговори про інвестування десятків мільярдів доларів в OpenAI, що може затьмарити всі інші інвестиції та зробити її найбільшим спонсором стартапу. Водночас OpenAI веде переговори з інвесторами, щоб отримати оцінку в 300 млрд доларів.

Нагадаємо, Ілон Маск разом із групою інвесторів зробив пропозицію в 97,4 млрд для придбання організації, що контролює OpenAI. Ця пропозиція є частиною тривалої боротьби між мільярдером та гендиректором ШІ-стартапу Семом Альтманом.

Також ми писали, що OpenAI оприлюднила внутрішні електронні листи Ілона Маска в той час, коли він був у раді директорів. В них йдеться, що мільярдер прагнув отримати абсолютний контроль над компанією.