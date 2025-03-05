Суд отклонил требование Илона Маска остановить коммерциализацию OpenAI — детали

Илон Маск. Фото: Evelyn Hockstein/REUTERS

Во вторник, 4 марта, окружной судья США отклонила просьбу Илона Маска о судебном запрете, который бы немедленно приостановил преобразование компании OpenAI в коммерческую организацию. Зато заявление Маска о запрете реструктуризировать производителя ChatGPT будет рассмотрено осенью.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Что известно о решении судьи

В своем приказе она указала, что хочет быстро решить претензии Маска, учитывая общественный интерес, стоящий на кону. Также она учла потенциальный ущерб в случае конвертации компании вопреки закону.

Выбор времени на осень является очень важным, поскольку OpenAI уже ведет переговоры для получения разрешений на конвертацию от чиновников в Делавэре и Калифорнии, а этот процесс будет, ожидаемо, сложным.

"Мы рады, что суд предложил ускоренное рассмотрение основных исков по этому делу, которые, по его словам, представляют "насущные" вопросы, представляющие интерес для общественности", — отметил Марк Тоберофф, адвокат Маска, в электронном письме.

Решение суда появилось вскоре после того, как OpenAI отклонила предложение Илона Маска о поглощении компании за 97,4 млрд долларов. Сэм Альтман, главный исполнительный директор компании OpenAI, заявил, что это предложение является попыткой остановить развитие компании, поскольку она конкурирует со стартапом Маска, xAI.

OpenAI приветствовала решение судьи отклонить судебный запрет.

"Всегда речь шла о конкуренции. Собственные электронные письма Илона показывают, что он хотел присоединить коммерческий OpenAI к Tesla. Это было бы прекрасно для его личной выгоды, но не для нашей миссии или интересов США", — говорится в заявлении компании.

Что предшествовало судебной борьбе Илона Маска и Сэма Альтмана

Первые иски Илон Маск подал в 2024 году, обвинив OpenAI в невыполнении своих обещаний, которые дал Альтман, когда они вместе работали над запуском компании в 2015 году. Он утверждал, что стартап отказался от благотворительной цели, приняв инвестиции на миллиарды долларов от Microsoft с 2019 года, через год после того, как Маск покинул совет директоров OpenAI.

В Федеральной торговой комиссии США возникли опасения относительно инвестиций Microsoft в OpenAI в размере 13 млрд долларов, что технологический гигант может распространить свое доминирование в облачных вычислениях на быстро развивающемся рынке искусственного интеллекта.

Сейчас японская инвестиционная компания SoftBank Group Corp. ведет переговоры об инвестировании десятков миллиардов долларов в OpenAI, что может затмить все другие инвестиции и сделать ее крупнейшим спонсором стартапа. В то же время OpenAI ведет переговоры с инвесторами, чтобы получить оценку в 300 млрд долларов.

Напомним, Илон Маск вместе с группой инвесторов сделали предложение в 97,4 млрд для приобретения организации, контролирующей OpenAI. Это предложение является частью длительной борьбы между миллиардером и гендиректором ИИ-стартапа Сэмом Альтманом.

Также мы писали, что OpenAI обнародовала внутренние электронные письма Илона Маска в то время, когда он был в совете директоров. В них говорится, что миллиардер стремился получить абсолютный контроль над компанией.