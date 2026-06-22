Японія запускає перший газовий двигун, що працює на суміші із 30% водню

Металеві труби та установка для зріджування водню у Японії на заводі Kawasaki Heavy Industries. Фото: Unsplash, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Енергетичний перехід часто здається чимось далеким, доки не зростають рахунки або не виникають проблеми зі світлом. Японія показує більш практичний варіант: комерційний газовий двигун, який може виробляти електроенергію на суміші природного газу з воднем.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на econews.

Що запускає Kawasaki

У 2026 році Японія має запустити перший комерційний великий газовий двигун, який виробляє електроенергію, використовуючи паливну суміш із часткою водню до 30% за об'ємом.

Йдеться про модель Kawasaki Heavy Industries у класі 8 МВт для розподілених електростанцій. Двигун створили на базі платформи KG series.

Наприкінці 2025 року Kawasaki Heavy Industries відкрила приймання замовлень на цю готову до роботи з воднем модель. Продажі стартували після 11-місячного операційного випробування на майданчику в Кобе, яке почалося у жовтні 2024 року.

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Як працює суміш із воднем

Ідея полягає в тому, щоб додавати водень до палива, зберігати наявні труби й резервуари та зменшувати викиди вуглекислого газу на кожну кіловат-годину.

Новий двигун може спалювати паливо, у якому до 30% об'єму становить водень, а решта припадає на природний газ.

Інженери обрали саме такий рівень, бо ця суміш зазвичай може рухатися наявними розподільчими мережами з обмеженими змінами, без повної перебудови трубопроводів і резервуарів.

Двигуни Kawasaki KG series вже мають понад 240 замовлень у світі з 2011 року. За даними Kawasaki, багато з цих установок можна модернізувати до тієї самої специфікації зі спільним спалюванням водню.

Це означає, що електростанція, яку десять років тому проєктували для роботи лише на природному газі, може продовжити службу й водночас зменшити викиди. Такий підхід дозволяє операторам отримати чистіший варіант без повної заміни обладнання, яке ще працює.

У чому головна проблема

Є важливе обмеження: двигуни можуть бути готові раніше, ніж саме паливо. Японія досі імпортує майже всю первинну енергію, а великомасштабна воднева логістика лише формується.

Ключовим елементом цієї роботи має стати Kawasaki LH2 Terminal на Огісіма в місті Кавасакі. Його описують як першу в країні комерційну імпортну базу для рідкого водню.

У центрі об'єкта буде кріогенний резервуар приблизно на 50 тис. кубометрів зрідженого водню. Також передбачені системи для обслуговування суден, зрідження, подачі газу та відправлення вантажівками.

Комерційну роботу термінала планують приблизно на 2030 рік.

Раніше Новини.LIVE писали, що гірські хребти можуть приховувати значні запаси природного водню, який розглядають як перспективне екологічно чисте паливо. Водночас його синтетичне виробництво поки що значною мірою залежить від використання викопного палива.

Також Новини.LIVE розповідали, що традиційні методи виробництва електроенергії суттєво забруднюють довкілля, адже під час цього процесу в атмосферу потрапляє велика кількість парникових газів. Саме тому розвинені країни поступово переходять на "зелену" енергетику в межах боротьби з глобальним потеплінням.