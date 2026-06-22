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Главная Технологии Япония запускает первый коммерческий двигатель с 30% добавкой водорода

Япония запускает первый коммерческий двигатель с 30% добавкой водорода

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 10:34
Япония запускает первый газовый двигатель, работающий на смеси с 30% водорода
Металлические трубы и установка для сжижения водорода в Японии на заводе Kawasaki Heavy Industries. Фото: Unsplash, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Энергетический переход часто кажется чем-то отдаленным, пока не растут счета или не возникают проблемы с электричеством. Япония демонстрирует более практичный вариант: коммерческий газовый двигатель, способный вырабатывать электроэнергию на смеси природного газа с водородом.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на econews.

Что запускает Kawasaki

В 2026 году Япония должна запустить первый коммерческий крупный газовый двигатель, который вырабатывает электроэнергию, используя топливную смесь с долей водорода до 30% по объему.

Речь идет о модели Kawasaki Heavy Industries в классе 8 МВт для распределенных электростанций. Двигатель создан на базе платформы KG series.

В конце 2025 года Kawasaki Heavy Industries начала прием заказов на эту модель, готовую к использованию водорода. Продажи стартовали после 11-месячных эксплуатационных испытаний на площадке в Кобе, которые начались в октябре 2024 года.

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В ходе испытаний проверяли, как система ведет себя в реальных условиях, а не только в лаборатории.

Как работает смесь с водородом

Идея заключается в том, чтобы добавлять водород в топливо, сохранять существующие трубопроводы и резервуары и сокращать выбросы углекислого газа на каждый киловатт-час.

Новый двигатель может сжигать топливо, в котором до 30% объема составляет водород, а остальная часть — природный газ.

Инженеры выбрали именно такой уровень, поскольку эта смесь, как правило, может транспортироваться по существующим распределительным сетям с минимальными изменениями, без полной перестройки трубопроводов и резервуаров.

На двигатели серии Kawasaki KG с 2011 года уже поступило более 240 заказов по всему миру. По данным Kawasaki, многие из этих установок можно модернизировать до той же спецификации с совместным сжиганием водорода.

Это означает, что электростанция, которую десять лет назад проектировали для работы исключительно на природном газе, может продолжить эксплуатацию и при этом сократить выбросы. Такой подход позволяет операторам получить более экологичный вариант без полной замены оборудования, которое еще находится в эксплуатации.

В чём главная проблема

Существует важное ограничение: двигатели могут быть готовы раньше, чем само топливо. Япония до сих пор импортирует почти всю первичную энергию, а крупномасштабная водородная логистика только формируется.

Ключевым элементом этой работы должен стать терминал Kawasaki LH2 на Огисима в городе Кавасаки. Его описывают как первую в стране коммерческую импортную базу для жидкого водорода.

В центре объекта будет расположен криогенный резервуар объемом примерно 50 тыс. кубометров сжиженного водорода. Также предусмотрены системы для обслуживания судов, сжижения, подачи газа и отправки грузовиками.

Начало коммерческой эксплуатации терминала запланировано примерно на 2030 год.

Ранее Новини.LIVE писали, что горные хребты могут скрывать значительные запасы природного водорода, который рассматривается как перспективное экологически чистое топливо. В то же время его синтетическое производство пока в значительной степени зависит от использования ископаемого топлива.

Также Новини.LIVE сообщали, что традиционные методы производства электроэнергии существенно загрязняют окружающую среду, ведь в ходе этого процесса в атмосферу попадает большое количество парниковых газов. Именно поэтому развитые страны постепенно переходят на "зеленую" энергетику в рамках борьбы с глобальным потеплением.

Япония водород чистое топливо
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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