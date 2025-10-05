70 ГВт "зеленой" энергии — где реализуют крупнейший проект для производства "зеленой" энергии

Мужчина устанавливает солнечные панели. Фото: Unsplash

Традиционные методы производства электроэнергии сильно загрязняют окружающую среду, ведь во время этого процесса в атмосферу попадает большое количество парниковых газов. Поэтому развитые страны постепенно переходят на "зеленую" энергетику в рамках борьбы с глобальным потеплением.

Так, в Западной Австралии стартовал один из крупнейших энергетических проектов на планете — Western Green Energy Hub (WGEH), который может изменить глобальный подход к производству и экспорту "зеленой" энергии, пишет издание Ecoticias.

Подробнее о проекте

Основная цель WGEH — создание устойчивой энергетической системы с акцентом на "зеленом" водороде и аммиаке. Для этого в стране установят 20 миллионов солнечных панелей с 3 тысячами ветровых турбин.

Избыточную энергию, полученную от солнца и ветра, будут использовать для того, чтобы ежегодно производить по 3,5 млн тонн зеленого водорода, который будут превращать в аммиак.

Соединение планируют экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в Сингапур, где ожидается наибольший спрос.

В чем уникальность проекта

Сам проект имеет семь этапов, его реализация планируется на 30 лет. Ожидается, что к 2050 году в Австралии будут работать 35 независимых энергетических хабов. Главная цель — снизить зависимость страны от угля и газа и превращение Австралии в глобальный центр чистой энергии.

"Проект WGEH — это не просто инновация, а ответ на глобальные климатические угрозы. В условиях роста количества лесных пожаров, жары и экстремальных погодных явлений, переход к возобновляемой энергии приобретает критическое значение", — говорится в статье.

Если в Австралии реализуют задуманное, то этот проект может в корне изменить глобальное понимание энергетической независимости. Планируется, "зеленую" энергию от WGEH будут получать миллионы домохозяйств — будет способствовать достижению нулевых выбросов парниковых газов.

Ранее сообщалось, что китайцы решили построить Большую солнечную стену в пустыне, где не существует никакой растительности.