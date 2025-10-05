Відео
Австралія збудує енергетичний хаб у пустелі — що відомо

Дата публікації: 5 жовтня 2025 06:20
70 ГВт "зеленої" енергії — де реалізують найбільший проєкт для виробництва "зеленої"енергії
Чоловік встановлює сонячні панелі. Фото: Unsplash

Традиційні методи виробництва електроенергії сильно забруднюють навколишнє середовище, адже під час цього процесу в атмосферу потрапляє велика кількість парникових газів. Тож розвинені країни поступово переходять на "зелену" енергетику в рамках боротьби із глобальним потеплінням. 

Так, у Західній Австралії стартував один із найбільших енергетичних проєктів на планеті — Western Green Energy Hub (WGEH), що може змінити глобальний підхід до виробництва та експорту "зеленої" енергії, пише видання Ecoticias.

Детальніше про проєкт 

Основна мета WGEH — створення стійкої енергетичної системи з акцентом на зеленому водні та аміаку. Для цього в країні встановлять 20 мільйонів сонячних панелей з 3 тисячами вітрових турбін. 

Надлишкову енергію, отриману від сонця і вітру, використовуватимуть для того, щоб щороку виробляти по 3,5 млн тонн "зеленого" водню, який перетворюватимуть на аміак.

Сполуку планують експортувати в країни Азійсько-Тихоокеанського регіону, зокрема до Сінгапуру, де очікується найбільший попит.

У чому унікальність проєкту

Сам проєкт має сім етапів, його реалізація планується на 30 років. Очікується, що до 2050 року в Австралії працюватимуть 35 незалежних енергетичних хабів. Головна мета — зменшити залежність країни від вугілля та газу та перетворення Австралії на глобальний центр чистої енергії. 

"Проєкт WGEH — це не просто інновація, а відповідь на глобальні кліматичні загрози. В умовах зростання кількості лісових пожеж, спеки та екстремальних погодних явищ, перехід до відновлюваної енергії набуває критичного значення", — йдеться у статті. 

Якщо в Австралії реалізують задумане, то цей проєкт може докорінно змінити глобальне розуміння енергетичної незалежності. Планується, "зелену" енергію від WGEH отримуватимуть мільйони домогосподарств — сприятиме досягненню нульових викидів парникових газів. 

Раніше повідомлялося, що китайці вирішили збудувати Велику сонячну стіну у пустелі, де не існує ніякої рослинності. Дізнавайтесь також, де у світі вже добувають енергію з Місяця. 

електроенергія Австралія водень зелена енергетика проєкт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
