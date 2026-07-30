Смартфони з найкращими камерами у 2026 році: рейтинг DxOMark

В руках смартфон Huawei Pura 80 Ultra, фотографування на смартфон. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Камери стали одним із головних критеріїв вибору флагманського смартфона, а виробники продовжують змагатися за якість знімків у різних умовах. Оновлений рейтинг показав, які моделі у 2026 році найкраще впоралися з тестами мобільної фотографії.

Про смартфони з найкращими камерами пише редакція Новини.LIVE з посиланням на рейтинг DxOMark.

Який смартфон очолив рейтинг камер у 2026 році

Фахівці лабораторії DxOMark оновили рейтинг смартфонів із найкращими камерами. Під час тестування вони оцінюють різкість, рівень шуму, динамічний діапазон, передавання кольорів і роботу автофокуса.

Перше місце посів Huawei Pura 80 Ultra, який отримав 175 балів. Смартфон оснащений великим 1-дюймовим сенсором, висувною оптикою та системою з двох перископічних камер з оптичним наближенням до 10x.

Рейтинг смартфонів за камерою. Фото: DxOMark

На другій позиції опинився Vivo X300 Ultra, який поступився лідеру п'ятьма балами. Однією з головних особливостей моделі стали дві камери із сенсорами на 200 Мп. До смартфона також можна підключити додатковий телеоб'єктив, розширивши його можливості для знімання віддалених об'єктів.

Читайте також:

Третє місце зі 170 балами посів OPPO Find X9 Ultra.

iPhone 17 Pro опинився на шостій позиції глобального рейтингу. Його камера стала кращою порівняно з iPhone 16 Pro, однак експерти помітили шум під час знімання в приміщенні та за слабкого освітлення. Смартфон також втрачає частину деталізації під час використання середніх рівнів наближення.

Серед інших моделей із сильними камерами фахівці виділили Vivo X200 Ultra, OPPO Find X9, Xiaomi 17 Ultra та Honor Magic 8 Pro.

Раніше Новини.LIVE писали, що якість фотографій на смартфонах Samsung можна покращити ще до знімання, змінивши кілька параметрів камери. Деякі корисні функції заховані в меню, тому власники пристроїв часто не використовують їх повною мірою.

Також Новини.LIVE розповідали, що Android має чимало маловідомих функцій, здатних зробити повсякденне користування смартфоном зручнішим. Вони можуть бути приховані в налаштуваннях або мати різні назви залежно від виробника пристрою.