Смартфоны с лучшими камерами в 2026 году: рейтинг DxOMark

В руках смартфон Huawei Pura 80 Ultra, съемка на смартфон. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Камеры стали одним из главных критериев выбора флагманского смартфона, а производители продолжают соревноваться за качество снимков в различных условиях. Обновленный рейтинг показал, какие модели в 2026 году лучше всего справились с тестами мобильной фотографии.

О смартфонах с лучшими камерами пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на рейтинг DxOMark.

Какой смартфон возглавил рейтинг камер в 2026 году

Специалисты лаборатории DxOMark обновили рейтинг смартфонов с лучшими камерами. В ходе тестирования они оценивают резкость, уровень шума, динамический диапазон, цветопередачу и работу автофокуса.

Первое место занял Huawei Pura 80 Ultra, набравший 175 баллов. Смартфон оснащен большим 1-дюймовым сенсором, выдвижной оптикой и системой из двух перископических камер с оптическим увеличением до 10x.

Рейтинг смартфонов по камере. Фото: DxOMark

На второй позиции оказался Vivo X300 Ultra, который уступил лидеру пять баллов. Одной из главных особенностей модели стали две камеры с сенсорами на 200 Мп. К смартфону также можно подключить дополнительный телеобъектив, расширив его возможности для съемки удаленных объектов.

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Третье место с 170 баллами занял OPPO Find X9 Ultra.

iPhone 17 Pro оказался на шестой позиции глобального рейтинга. Его камера стала лучше по сравнению с iPhone 16 Pro, однако эксперты заметили шум при съемке в помещении и при слабом освещении. Смартфон также теряет часть детализации при использовании средних уровней увеличения.

Среди других моделей с мощными камерами специалисты выделили Vivo X200 Ultra, OPPO Find X9, Xiaomi 17 Ultra и Honor Magic 8 Pro.

Ранее Новини.LIVE писали, что качество фотографий на смартфонах Samsung можно улучшить ещё до съёмки, изменив несколько параметров камеры. Некоторые полезные функции спрятаны в меню, поэтому владельцы устройств часто не используют их в полной мере.

Также Новини.LIVE рассказывали, что у Android есть немало малоизвестных функций, способных сделать повседневное использование смартфона более удобным. Они могут быть скрыты в настройках или иметь разные названия в зависимости от производителя устройства.