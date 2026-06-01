Як зменшити навантаження Chrome на оперативну пам'ять: дві вбудовані функції

Google Chrome може суттєво навантажувати оперативну пам'ять, особливо коли відкрито багато вкладок. У браузері є вбудовані режими "Економія пам'яті" та "Енергоощадність", які допомагають зменшити навантаження без повного закриття сторінок.

Як Chrome зменшує навантаження на комп'ютер

Chrome довго вважався одним із найбільш "ненажерливих" браузерів щодо оперативної пам'яті. Коли користувач відкриває десятки вкладок, система може почати працювати повільніше, навіть якщо комп'ютер має непогані характеристики.

Останні версії браузера отримали інструменти, які дозволяють краще контролювати споживання ресурсів. Йдеться про режими "Економія пам'яті" та "Енергоощадність".

Ці функції не просто приховують проблему, а змінюють те, як Chrome працює з неактивними сторінками та фоновими процесами.

Як працює режим "Економія пам'яті"

Режим "Економія пам'яті" автоматично призупиняє вкладки, якими користувач давно не користувався. Браузер вивантажує такі сторінки з оперативної пам'яті, але зберігає їхній стан.

Коли користувач знову відкриває таку вкладку, Chrome перезавантажує її. Завдяки цьому вкладки залишаються на місці, але не продовжують постійно займати ресурси системи.

Це особливо корисно для комп'ютерів із 8 або 16 ГБ оперативної пам'яті. У таких системах Chrome часто забирає значну частину ресурсів, якщо тримати відкритими багато сторінок одночасно.

Увімкнути режим можна в налаштуваннях Chrome. Для цього потрібно відкрити розділ "Продуктивність" і активувати "Економію пам'яті".

У цьому ж меню можна додати винятки. Це сайти, які завжди мають залишатися активними у фоні.

Як працює режим "Енергоощадність"

Поруч із навантаженням на пам'ять важливим залишається і питання автономності. Це особливо актуально для власників ноутбуків.

Режим "Енергоощадність" обмежує фонову активність сторінок, зменшує частоту оновлення візуальних елементів і стримує роботу складних скриптів. Завдяки цьому браузер витрачає менше заряду батареї.

Chrome пропонує два варіанти роботи цього режиму. Його можна вмикати автоматично, коли заряд батареї падає до 20%, або активувати щоразу, коли ноутбук працює без підключення до розетки.

"Економія пам'яті" та "Енергоощадність" працюють разом, але мають різні завдання. Перший режим робить систему швидшою та звільняє оперативну пам'ять.

Другий режим допомагає ноутбуку довше працювати від батареї. Він не стільки розвантажує ОЗП, скільки зменшує зайву активність сторінок і навантаження на процесор.

Найкращий варіант — увімкнути обидві функції та кілька днів поспостерігати за роботою браузера. Якщо якась важлива сторінка почне оновлюватися занадто повільно, її можна додати до списку винятків.

