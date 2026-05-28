5 браузерів, які можуть замінити Google Chrome на слабкому ПК

Chrome залишається одним із найпопулярніших браузерів, але часто споживає багато оперативної пам'яті та ресурсів процесора. Якщо комп'ютер починає пригальмовувати під час роботи в інтернеті, варто звернути увагу на легші альтернативи.

Brave

Brave підійде користувачам, яким заважають нав'язлива реклама, трекери та скрипти, що уповільнюють відкриття сайтів. У браузері є вбудований захист, який блокує рекламні банери й елементи стеження ще до того, як вони починають завантажуватися.

Це не лише підвищує приватність, а й може зробити вебсерфінг швидшим. Brave побудований на рушії Chromium, тому підтримує знайомі розширення, але водночас може споживати менше ресурсів, ніж Chrome.

Vivaldi

Vivaldi орієнтований на користувачів, які хочуть детально налаштовувати браузер під себе. У ньому можна змінювати розташування вкладок, панелей, кнопок і гарячих клавіш.

Особливо сильна сторона Vivaldi — робота з великою кількістю вкладок. Браузер дозволяє групувати сторінки, розміщувати вкладки в кілька рядів і відкривати кілька сайтів поруч в одному вікні.

Також у Vivaldi можна гнучко керувати призупиненням фонових процесів. Це корисно для тих, хто тримає відкритими десятки або навіть сотні сторінок одночасно.

Opera One

Opera One робить ставку на сучасний інтерфейс, вбудовані ШІ-функції та зручну роботу з вкладками. Браузер використовує підхід із модульними вкладками, що допомагає впорядковувати велику кількість відкритих сторінок.

Якщо вкладок стає забагато, Opera може структурувати їх і приховувати ті, які тимчасово не використовуються. Це зменшує навантаження на систему та допомагає не перевантажувати робочий простір.

Opera One може бути зручним варіантом для користувачів, які часто працюють із мультимедійним контентом і хочуть поєднати функціональність із помірним споживанням ресурсів.

Microsoft Edge

Microsoft Edge також побудований на Chromium, але має власні оптимізації для Windows. Завдяки цьому він може бути менш конфліктним варіантом для користувачів цієї операційної системи.

Одна з корисних функцій Edge — "сплячі вкладки". Вона заморожує фонові сторінки, які давно не використовуються, і зменшує їхній вплив на оперативну пам'ять та процесор.

Для тих, хто хоче мінімалізму й не бажає встановлювати додаткові інструменти, Edge може стати найпростішою заміною Chrome.

Firefox

Firefox працює на власному рушії та не належить до сімейства Chromium-браузерів. Його часто обирають користувачі, які цінують приватність і стабільну роботу під час довгих сесій.

Браузер може краще поводитися при тривалому використанні, коли сторінки відкриті годинами. Він рідше стикається з проблемами, пов'язаними з накопиченням навантаження в Chromium-браузерах.

Firefox підійде тим, хто відкриває браузер на весь робочий день і не хоче постійно перезапускати вкладки через падіння продуктивності.

