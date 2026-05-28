5 браузеров, которые могут заменить Google Chrome на слабом ПК

Chrome остается одним из самых популярных браузеров, но часто потребляет много оперативной памяти и ресурсов процессора. Если компьютер начинает притормаживать во время работы в интернете, стоит обратить внимание на более легкие альтернативы.

Brave

Brave подойдет пользователям, которым мешают навязчивая реклама, трекеры и скрипты, замедляющие открытие сайтов. В браузере есть встроенная защита, которая блокирует рекламные баннеры и элементы слежки еще до того, как они начинают загружаться.

Это не только повышает приватность, но и может сделать веб-серфинг быстрее. Brave построен на движке Chromium, поэтому поддерживает знакомые расширения, но при этом может потреблять меньше ресурсов, чем Chrome.

Vivaldi

Vivaldi ориентирован на пользователей, которые хотят детально настраивать браузер под себя. В нем можно менять расположение вкладок, панелей, кнопок и горячих клавиш.

Особенно сильная сторона Vivaldi — работа с большим количеством вкладок. Браузер позволяет группировать страницы, размещать вкладки в несколько рядов и открывать несколько сайтов рядом в одном окне.

Также в Vivaldi можно гибко управлять приостановкой фоновых процессов. Это полезно для тех, кто держит открытыми десятки или даже сотни страниц одновременно.

Opera One

Opera One делает ставку на современный интерфейс, встроенные ИИ-функции и удобную работу с вкладками. Браузер использует подход с модульными вкладками, что помогает упорядочивать большое количество открытых страниц.

Если вкладок становится много, Opera может структурировать их и скрывать те, которые временно не используются. Это уменьшает нагрузку на систему и помогает не перегружать рабочее пространство.

Opera One может быть удобным вариантом для пользователей, которые часто работают с мультимедийным контентом и хотят совместить функциональность с умеренным потреблением ресурсов.

Microsoft Edge

Microsoft Edge также построен на Chromium, но имеет собственные оптимизации для Windows. Благодаря этому он может быть менее конфликтным вариантом для пользователей этой операционной системы.

Одна из полезных функций Edge — "спящие вкладки". Она замораживает фоновые страницы, которые давно не используются, и уменьшает их влияние на оперативную память и процессор.

Для тех, кто хочет минимализма и не желает устанавливать дополнительные инструменты, Edge может стать самой простой заменой Chrome.

Firefox

Firefox работает на собственном движке и не принадлежит к семейству Chromium-браузеров. Его часто выбирают пользователи, которые ценят приватность и стабильную работу во время долгих сессий.

Браузер может лучше вести себя при длительном использовании, когда страницы открыты часами. Он реже сталкивается с проблемами, связанными с накоплением нагрузки в Chromium-браузерах.

Firefox подойдет тем, кто открывает браузер на весь рабочий день и не хочет постоянно перезапускать вкладки из-за падения производительности.

