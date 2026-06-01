Как уменьшить нагрузку Chrome на оперативную память: две встроенные функции

Работа за ноутбуком и логотип браузера Google Chrome. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Google Chrome может существенно нагружать оперативную память, особенно когда открыто много вкладок. В браузере есть встроенные режимы "Экономия памяти" и "Энергосбережение", которые помогают уменьшить нагрузку без полного закрытия страниц.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на NV.

Как Chrome уменьшает нагрузку на компьютер

Chrome долго считался одним из самых "прожорливых" браузеров в отношении оперативной памяти. Когда пользователь открывает десятки вкладок, система может начать работать медленнее, даже если компьютер имеет неплохие характеристики.

Последние версии браузера получили инструменты, которые позволяют лучше контролировать потребление ресурсов. Речь идет о режимах "Экономия памяти" и "Энергосбережение".

Эти функции не просто скрывают проблему, а меняют то, как Chrome работает с неактивными страницами и фоновыми процессами.

Читайте также:

Как работает режим "Экономия памяти"

Режим "Экономия памяти" автоматически приостанавливает вкладки, которыми пользователь давно не пользовался. Браузер выгружает такие страницы из оперативной памяти, но сохраняет их состояние.

Когда пользователь снова открывает такую вкладку, Chrome перезагружает ее. Благодаря этому вкладки остаются на месте, но не продолжают постоянно занимать ресурсы системы.

Это особенно полезно для компьютеров с 8 или 16 ГБ оперативной памяти. В таких системах Chrome часто забирает значительную часть ресурсов, если держать открытыми много страниц одновременно.

Включить режим можно в настройках Chrome. Для этого нужно открыть раздел "Производительность" и активировать "Экономию памяти".

В этом же меню можно добавить исключения. Это сайты, которые всегда должны оставаться активными в фоне.

Как работает режим "Энергосбережение"

Наряду с нагрузкой на память важным остается и вопрос автономности. Это особенно актуально для владельцев ноутбуков.

Режим "Энергосбережение" ограничивает фоновую активность страниц, уменьшает частоту обновления визуальных элементов и сдерживает работу сложных скриптов. Благодаря этому браузер расходует меньше заряда батареи.

Chrome предлагает два варианта работы этого режима. Его можно включать автоматически, когда заряд батареи падает до 20%, или активировать каждый раз, когда ноутбук работает без подключения к розетке.

"Экономия памяти" и "Энергосбережение" работают вместе, но имеют разные задачи. Первый режим делает систему быстрее и освобождает оперативную память.

Второй режим помогает ноутбуку дольше работать от батареи. Он не столько разгружает ОЗУ, сколько уменьшает излишнюю активность страниц и нагрузку на процессор.

Лучший вариант — включить обе функции и несколько дней понаблюдать за работой браузера. Если какая-то важная страница начнет обновляться слишком медленно, ее можно добавить в список исключений.

Ранее Новини.LIVE писали, что Google запускает в Chrome новую функцию, которая позволяет сохранять любимые команды для Gemini и повторно использовать их на разных страницах. Благодаря этому ИИ-запросы можно превращать в "Skills" и запускать в один клик без необходимости каждый раз вводить их вручную.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Google Chrome сохраняет часть данных с сайтов, чтобы страницы быстрее открывались при повторном посещении. В то же время со временем кэш может разрастаться, устаревать или вызывать сбои, из-за чего браузер начинает работать медленнее и менее стабильно.