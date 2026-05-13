Як звільнити пам'ять на диску C: 7 методів, що дійсно працюють

Коли диск C майже заповнений, Windows може почати працювати повільніше: довше відкриваються програми, гальмує браузер, а оновлення встановлюються з помилками. Часто проблема не у фото чи документах користувача, а в системному "смітті", старих файлах оновлень, тимчасових даних і прихованих резервних копіях.

Очистіть системні файли Windows

Почати варто не з робочого столу, а з вбудованої утиліти очищення диска. Вона дозволяє видалити тимчасові файли, кеш, залишки оновлень і системні дані, які більше не потрібні.

Для цього потрібно відкрити очищення диска, вибрати диск C і обов'язково натиснути "Очистити системні файли". Саме в цьому режимі Windows часто показує старі файли попередніх оновлень, які можуть займати десятки гігабайтів.

Вимкніть гібернацію, якщо не користуєтеся нею

Ще один великий файл, який часто займає багато місця — hiberfil.sys. Він потрібен для режиму гібернації й може мати розмір, близький до обсягу оперативної пам'яті комп'ютера.

Якщо у вас стаціонарний ПК або ви завжди повністю вимикаєте ноутбук, гібернація може бути непотрібною. Щоб її вимкнути, потрібно відкрити командний рядок від імені адміністратора і ввести:

powercfg -h off

Після цього можна звільнити 16, 32 ГБ або навіть більше — залежно від обсягу оперативної пам'яті.

Увімкніть "Контроль пам'яті"

У Windows є функція Storage Sense, або "Контроль пам'яті". Вона автоматично очищає тимчасові файли, кошик і папку завантажень за заданим графіком.

Це зручно, якщо не хочеться вручну чистити систему щотижня. Можна налаштувати автоматичне прибирання раз на кілька днів або тижнів, щоб диск C не заповнювався до критичного рівня.

Перевірте папку "Завантаження" і тимчасові файли

Папка "Завантаження" часто непомітно перетворюється на склад інсталяторів, архівів, PDF-файлів і дублікатів. Там можуть роками лежати програми, які вже давно встановлені й більше не потрібні.

Також варто перевірити тимчасові файли. Для цього можна натиснути Win + R, ввести:

%temp%

і видалити вміст папки. Це не має зачепити важливі особисті файли, але перед видаленням краще швидко переглянути, що саме там зберігається.

Знайдіть найбільші папки через WizTree або TreeSize

Якщо після базового очищення місця все одно мало, варто скористатися програмами на кшталт WizTree або TreeSize. Вони показують, які саме папки та файли займають найбільше простору.

Так можна швидко знайти забуті ігри, старі резервні копії iPhone, великі відеофайли, архіви або кеш програм, які вручну знайти складно.

Переведіть хмарні файли в режим "за запитом"

Якщо ви користуєтеся OneDrive, Google Drive або іншими хмарними сервісами, не обов'язково тримати всі файли фізично на диску. У режимі "Файли за запитом" папки й назви документів видно у провіднику, але самі файли завантажуються лише тоді, коли ви їх відкриваєте.

Це може звільнити десятки або навіть сотні гігабайтів без втрати доступу до даних.

Обмежте точки відновлення системи

Windows може зберігати точки відновлення й тіньові копії, які займають значну частину диска. Іноді під них резервується до 10% накопичувача.

У налаштуваннях захисту системи можна зменшити цей ліміт до 2-3%. Так ви збережете можливість відновлення Windows, але не віддаватимете під резерви занадто багато місця.

