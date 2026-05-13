Как освободить память на диске C: 7 методов, которые действительно работают

Когда диск C почти заполнен, Windows может начать работать медленнее: дольше открываются программы, тормозит браузер, а обновления устанавливаются с ошибками. Часто проблема не в фото или документах пользователя, а в системном "мусоре", старых файлах обновлений, временных данных и скрытых резервных копиях.

Очистите системные файлы Windows

Начать стоит не с рабочего стола, а со встроенной утилиты очистки диска. Она позволяет удалить временные файлы, кэш, остатки обновлений и системные данные, которые больше не нужны.

Для этого нужно открыть очистку диска, выбрать диск C и обязательно нажать "Очистить системные файлы". Именно в этом режиме Windows часто показывает старые файлы предыдущих обновлений, которые могут занимать десятки гигабайт.

Отключите гибернацию, если не пользуетесь ею

Еще один большой файл, который часто занимает много места — hiberfil.sys. Он нужен для режима гибернации и может иметь размер, близкий к объему оперативной памяти компьютера.

Если у вас стационарный ПК или вы всегда полностью выключаете ноутбук, гибернация может быть ненужной. Чтобы ее отключить, нужно открыть командную строку от имени администратора и ввести:

powercfg -h off

После этого можно освободить 16, 32 ГБ или даже больше — в зависимости от объема оперативной памяти.

Включите "Контроль памяти"

В Windows есть функция Storage Sense, или "Контроль памяти". Она автоматически очищает временные файлы, корзину и папку загрузок по заданному графику.

Это удобно, если не хочется вручную чистить систему каждую неделю. Можно настроить автоматическую уборку раз в несколько дней или недель, чтобы диск C не заполнялся до критического уровня.

Проверьте папку "Загрузки" и временные файлы

Папка "Загрузки" часто незаметно превращается в склад инсталляторов, архивов, PDF-файлов и дубликатов. Там могут годами лежать программы, которые уже давно установлены и больше не нужны.

Также стоит проверить временные файлы. Для этого можно нажать Win + R, ввести:

%temp%

и удалить содержимое папки. Это не должно затронуть важные личные файлы, но перед удалением лучше быстро просмотреть, что именно там хранится.

Найдите самые большие папки через WizTree или TreeSize

Если после базовой очистки места всё равно мало, стоит воспользоваться программами вроде WizTree или TreeSize. Они показывают, какие именно папки и файлы занимают больше всего пространства.

Так можно быстро найти забытые игры, старые резервные копии iPhone, большие видеофайлы, архивы или кэш программ, которые вручную найти сложно.

Переведите облачные файлы в режим "по запросу"

Если вы пользуетесь OneDrive, Google Drive или другими облачными сервисами, не обязательно держать все файлы физически на диске. В режиме "Файлы по запросу" папки и названия документов видны в проводнике, но сами файлы загружаются только тогда, когда вы их открываете.

Это может освободить десятки или даже сотни гигабайт без потери доступа к данным.

Ограничьте точки восстановления системы

Windows может хранить точки восстановления и теневые копии, которые занимают значительную часть диска. Иногда под них резервируется до 10% накопителя.

В настройках защиты системы можно уменьшить этот лимит до 2-3%. Так вы сохраните возможность восстановления Windows, но не будете отдавать под резервы слишком много места.

