Як змусити Apple Watch працювати довше без заряджання

Дата публікації: 25 вересня 2025 10:34
Як продовжити роботу Apple Watch — поради для економії батареї
На руці смартгодинник Apple Watch. Фото: Unsplash

Apple Watch — це мінікомп'ютер на зап'ясті, але вся його користь зникає, якщо батарея сяде посеред дня. Більшість проблем з автономністю спричинені налаштуваннями та нашими звичками, а не ламанням.

Про те, як змусити Apple Watch працювати довше, пише NV.

Оптимізуйте GPS і локацію

"Налаштування" — "Конфіденційність" — "Служби локації": залиште доступ лише потрібним додаткам (наприклад, "Тренування"). Постійно активний GPS швидко виснажує батарею.

Стримайте дисплей

На моделях з Always-On Display вимкніть цю опцію та зменште яскравість до приблизно 50-70% — це суттєво економить заряд.

Приберіть зайві сповіщення

Кожне повідомлення "будить" годинник, вмикає підсвічування та вібрацію. Залиште лише критично важливі попередження.

Перевірте стан акумулятора

"Налаштування" — "Акумулятор": якщо "Максимальна місткість" менш як 80%, батарея зношена й потребує заміни (особливо після 2-3 років використання).

Оновлюйте watchOS

Свіжі версії прошивки часто містять виправлення помилок і поліпшення енергоефективності.

Використовуйте стандартні циферблати

Надто "важкі" сторонні циферблати з анімаціями та віджетами можуть постійно під'їдати заряд. Мінімалізм тут працює найкраще.

Заряджайте оригінальними аксесуарами

Сертифіковані зарядки та чисті контакти зменшують ризик перегріву й нерівномірної зарядки.

Тримайте Bluetooth увімкненим на iPhone

Apple Watch через Bluetooth LE витрачає менше енергії, ніж під час з'єднання по Wi-Fi.

Стримайте "ненажерливі" додатки

У застосунку Watch на iPhone вимкніть "Автоматичні завантаження" (App Store) і "Фонове оновлення" (Загальні). Соцмережі та месенджери особливо навантажують систему.

Режим енергоощадження під час тренувань

"Watch" — "Тренування" — увімкніть "Режим енергоощадження", щоб тимчасово відключити моніторинг пульсу й зберегти заряд, якщо ця метрика вам не потрібна.

Швидка розрядка Apple Watch зазвичай пов'язана не з ламанням, а з налаштуваннями та сценаріями використання. Дотримання цих простих кроків помітно подовжує автономність і допомагає годиннику не "вмирати" у найневдаліший момент.

Нагадаємо, більшість гаджетів ми сприймаємо як елемент зручності — це можуть бути бездротові навушники, фітнес-трекери чи смартлампи. Проте окремі пристрої, такі як Apple Watch, виходять далеко за межі комфорту й стають справжніми інструментами безпеки, здатними врятувати в критичній ситуації.

Також ми писали, що доступні за ціною розумні годинники хоч і дешевші, але не завжди суттєво поступаються флагманським моделям. Основні відмінності зазвичай криються у якості "заліза", точності датчиків здоров'я та рівні інтеграції в екосистему бренду.

