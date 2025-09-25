Как увеличить автономность Apple Watch — советы по настройке

На руке смарт-часы Apple Watch. Фото: Unsplash

Apple Watch — это мини-компьютер на запястье, но вся его польза исчезает, если батарея сядет посреди дня. Большинство проблем с автономностью вызваны настройками и нашими привычками, а не поломкой.

Оптимизируйте GPS и локацию

"Настройки" — "Конфиденциальность" — "Службы локации": оставьте доступ только нужным приложениям (например, "Тренировка"). Постоянно активный GPS быстро истощает батарею.

Сдерживайте дисплей

На моделях с Always-On Display выключите эту опцию и уменьшите яркость до примерно 50-70% — это существенно экономит заряд.

Уберите лишние уведомления

Каждое сообщение "будит" часы, включает подсветку и вибрацию. Оставьте только критически важные предупреждения.

Проверьте состояние аккумулятора

"Настройки" — "Аккумулятор": если "Максимальная емкость" менее 80%, батарея изношена и требует замены (особенно после 2-3 лет использования).

Обновляйте watchOS

Свежие версии прошивки часто содержат исправления ошибок и улучшения энергоэффективности.

Используйте стандартные циферблаты

Слишком "тяжелые" сторонние циферблаты с анимациями и виджетами могут постоянно подъедать заряд. Минимализм здесь работает лучше всего.

Заряжайте оригинальными аксессуарами

Сертифицированные зарядки и чистые контакты уменьшают риск перегрева и неравномерной зарядки.

Держите Bluetooth включенным на iPhone

Apple Watch через Bluetooth LE расходует меньше энергии, чем при соединении по Wi-Fi.

Сдерживайте "прожорливые" приложения

В приложении Watch на iPhone отключите "Автоматические загрузки" (App Store) и "Фоновое обновление" (Общие). Соцсети и мессенджеры особенно нагружают систему.

Режим энергосбережения во время тренировок

"Watch" — "Тренировки" — включите "Режим энергосбережения", чтобы временно отключить мониторинг пульса и сохранить заряд, если эта метрика вам не нужна.

Быстрая разрядка Apple Watch обычно связана не с поломкой, а с настройками и сценариями использования. Соблюдение этих простых шагов заметно продлевает автономность и помогает часам не "умирать" в самый неподходящий момент.

