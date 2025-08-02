Дорогие смарт-часы — стоит ли переплачивать, когда есть более дешевые аналоги

На руке смарт-часы Apple Watch. Фото: Unsplash

Бюджетные умные часы дешевле, но не всегда существенно хуже премиальных. Разница чаще всего скрывается в аппаратном уровне, датчиках здоровья и возможностях экосистемы.

Об этом пишет SlashGear.

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Apple Watch удерживают почти 30% мирового рынка и остаются самыми узнаваемыми смарт-часами — во многом благодаря популярности iPhone и тесной интеграции между устройствами. Стартовая цена от 399 долларов (и версия SE от 249 долларов) делает заметной конкуренцию в сегменте до 200 долларов, где нет недостатка в доступных альтернативах.

В бюджетном сегменте часто встречаются как фитнес-трекеры, так и смарт-часы. Дорогие часы с полным набором сенсоров могут заменить трекер, но не каждый трекер способен выполнять функции смарт-часов. Если нужен только подсчет шагов, базовые тренировки и сон — надежного трекера до 100 долларов обычно достаточно. Когда же важны более широкие возможности — просмотр и управление уведомлениями, воспроизведение музыки, настраиваемые циферблаты — входят в игру смарт-часы. Лучшие из них позволяют отвечать на сообщения, сохранять музыку офлайн, звонить без смартфона и устанавливать дополнительные приложения. Именно такие функции предлагают бренды вроде Apple и Samsung, что и объясняет более высокую цену. В то же время трекеры или "урезанные" смарт-часы остаются уместными, когда нужно только необходимое.

Доступные модели подходят многим. К примеру, Amazfit Active 2 за 99 долларов — это полноценные смарт-часы, которые выглядят и работают не хуже значительно более дорогих конкурентов. Впрочем, по сравнению с премиальными устройствами ощутимы ограничения в гибкости циферблатов и выборе приложений. Более дорогие модели редко идут на компромиссы по "железу": безрамочные LTPO-OLED дисплеи лучше держат автономность с Always-On, тактильные отзывы ощутимо приятнее, а встроенные динамики позволяют слушать музыку или говорить без телефона.

Устройства вроде Samsung Galaxy Watch 7 и Apple Watch Series 10 оснащены большим количеством сенсоров, что открывает доступ к расширенным возможностям здоровья — в частности, ЭКГ на Apple Watch, которой сейчас почти нет в бюджетном сегменте. Отдельно стоит упомянуть платформу: Wear OS от Google и watchOS от Apple имеют более широкий каталог приложений и лучшую программную поддержку. Более мощное аппаратное обеспечение дает более плавную анимацию и быструю работу — этого часто не хватает недорогим часам.

Наконец, преимущества экосистемы могут стать решающими: такие мелочи, как разблокировка MacBook с помощью Apple Watch, со временем накапливаются и формируют более богатый пользовательский опыт.

Напомним, Apple исследовала возможность добавить камеру к будущим моделям смарт-часов Watch. Она должна была бы "видеть" окружающую среду и предоставлять подсказки с помощью ИИ, открывая новые сценарии использования.

Также мы писали, что компания решила свернуть эти планы: по данным Bloomberg, Apple отменила разработку моделей Watch со встроенной камерой, включая премиальные версии Ultra, несмотря на предыдущее намерение выпустить их до 2027 года.