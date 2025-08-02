Дорогі смартгодинники — чи варто переплачувати, коли є дешевші аналоги

На руці смартгодинник Apple Watch. Фото: Unsplash

Бюджетні розумні годинники дешевші, але не завжди суттєво гірші за преміальні. Різниця найчастіше ховається в апаратному рівні, датчиках здоров'я та можливостях екосистеми.

Про це пише SlashGear.

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Apple Watch утримують майже 30% світового ринку й залишаються найвпізнаванішими смартгодинниками — значною мірою завдяки популярності iPhone та тісній інтеграції між пристроями. Стартова ціна від 399 доларів (та версія SE від 249 доларів) робить помітною конкуренцію в сегменті до 200 доларів, де не бракує доступних альтернатив.

У бюджетному сегменті часто трапляються як фітнес-трекери, так і смартгодинники. Дорогі годинники з повним набором сенсорів можуть замінити трекер, але не кожен трекер здатен виконувати функції смартгодинника. Якщо потрібен лише підрахунок кроків, базові тренування та сон — надійного трекера до 100 доларів зазвичай достатньо. Коли ж важливі ширші можливості — перегляд і керування сповіщеннями, відтворення музики, налаштовні циферблати — входять у гру смартгодинники. Кращі з них дозволяють відповідати на повідомлення, зберігати музику офлайн, телефонувати без смартфона та встановлювати додаткові застосунки. Саме такі функції пропонують бренди на кшталт Apple і Samsung, що й пояснює вищу ціну. Водночас трекери або "урізані" смартгодинники лишаються доречними, коли потрібне лише необхідне.

Доступні моделі підходять багатьом. Приміром, Amazfit Active 2 за 99 доларів — це повноцінний смартгодинник, який виглядає та працює не гірше від значно дорожчих конкурентів. Втім, у порівнянні з преміальними пристроями відчутні обмеження у гнучкості циферблатів і виборі застосунків. Дорожчі моделі рідко йдуть на компроміси щодо "заліза": безрамкові LTPO-OLED дисплеї краще тримають автономність з Always-On, тактильні відгуки відчутно приємніші, а вбудовані динаміки дозволяють слухати музику чи говорити без телефона.

Пристрої на кшталт Samsung Galaxy Watch 7 та Apple Watch Series 10 оснащено більшою кількістю сенсорів, що відкриває доступ до розширених можливостей здоров'я — зокрема, ЕКГ на Apple Watch, якої нині майже немає в бюджетному сегменті. Окремо варто згадати платформу: Wear OS від Google та watchOS від Apple мають ширший каталог застосунків і кращу програмну підтримку. Потужніше апаратне забезпечення дає плавнішу анімацію й швидшу роботу — цього часто бракує недорогим годинникам.

Нарешті, переваги екосистеми можуть стати вирішальними: такі дрібниці, як розблокування MacBook за допомогою Apple Watch, з часом накопичуються і формують багатший користувацький досвід.

Нагадаємо, Apple досліджувала можливість додати камеру до майбутніх моделей смартгодинника Watch. Вона мала б "бачити" навколишнє середовище та надавати підказки за допомогою ШІ, відкриваючи нові сценарії використання.

Також ми писали, що компанія вирішила згорнути ці плани: за даними Bloomberg, Apple скасувала розробку моделей Watch із вбудованою камерою, включно з преміальними версіями Ultra, попри попередній намір випустити їх до 2027 року.